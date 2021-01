David Bowie: Διαδικτυακή συναυλία προς τιμήν του σπουδαίου καλλιτέχνη

Μία μεγάλη διαδικτυακή συναυλία με τη συμμετοχή φίλων, συνεργατών και επώνυμων θαυμαστών του David Bowie.

Μια με livestream συναυλία θα τιμηθεί αυτήν την εβδομάδα η συμπλήρωση πέντε ετών από το θάνατο του David Bowie και η 74η επέτειος από τη γέννησή του.

Η εικονική εκδήλωση με τον τίτλο «A Bowie Celebration: Just For One Day» θα πραγματοποιηθεί την ημέρα που γεννήθηκε ο David Bowie, την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου (4:00 πμ το Σάββατο 09/01 σε ώρα Ελλάδας) και θα έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα καθώς θα στηρίξει την οργάνωση Save The Children.

Στη συναυλία θα συμμετάσχει πλήθος μουσικών και διασημοτήτων, μεταξύ των οποίων καλλιτέχνες που έχουν δουλέψει μαζί με τον David Bowie και καλλιτέχνες που έχουν εμπνευστεί από το έργο του και τη μουσική του.

Ανάμεσά τους ο Ian Astbury των Cult, οι Duran Duran, ο Joe Elliott των Def Leppard, ο Boy George, η Macy Gray, ο Taylor Hawkins των Foo Fighters, ο Ian Hunter, ο Adam Lambert, ο Dave Navarro, ο ηθοποιός Gary Oldman, ο Trent Reznor των Nine Inch Nails, ο Gavin Rossdale των Bash, ο Corey Taylor των Slipknot και ο Yungblud.

Στη συναυλία θα πάρουν μέρος επίσης μέλη από τις μπάντες που είχε ο David Bowie καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, από το πρώτο του άλμπουμ που έφερε ως τίτλο το όνομά του και κυκλοφόρησε το 1969 μέχρι το κύκνειο άσμα του «Blackstar» (2016).

Επιπλέον, θα εμφανιστεί και ο κωμικός Ricky Gervais.

Τα εισιτήρια γενικής εισόδου κοστίζουν 25 δολάρια, ενώ 2 δολάρια από κάθε εισιτήριο θα διατεθούν στην οργάνωση Save The Children. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλα τα πακέτα εισιτηρίων εδώ.

Η συναυλία – αφιέρωμα στον David Bowie θα διαρκέσει 3 ώρες και θα μεταδίδεται σε επανάληψη για 24 ώρες από την πρώτη προβολή της.