Destiny’s Child: Ενθουσιασμός στους θαυμαστές μετά τη νέα ενημέρωση του γκρουπ στα social media

Οι θαυμαστές ελπίζουν για την επανένωση των Destiny’s Child.

Οι Destiny’s Child προκάλεσαν φρενίτιδα στους θαυμαστές τους, μετά την αλλαγή της επικεφαλίδας τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το γυναικείο συγκρότημα, που αποτελείται από τις Beyoncé, Kelly Rowland και Michelle Williams, δημιούργησε υποψίες για πιθανά νέα σχέδια μετά την αλλαγή του λογοτύπου των Destiny’s Child στις σελίδες τους στο Facebook και στο Twitter.

Το όνομα του γκρουπ έγινε αμέσως ένα από τα δημοφιλή θέματα στο διαδίκτυο, με τους θαυμαστές να ελπίζουν είτε για επανεκδόσεις παλιάς μουσικής είτε ακόμη για νέα μουσική και μία περιοδεία επανένωσης, αν και το συγκρότημα δεν έχει αποκαλύψει κανένα σχετικό σχέδιο.

Οι Destiny’s Child διαλύθηκαν επίσημα το 2006, αλλά έχουν επανασυνδεθεί για μουσικές εμφανίσεις αρκετές φορές από τότε. Επίσης συνεχίζουν στέκονται δίπλα η μία στην άλλη προσωπικά, υποστηρίζοντας η μία την άλλη σε σημαντικές στιγμές της ζωής τους, όπως ο γάμος, η μητρότητα και η ψυχική υγεία.

Η τελευταία φορά που έγινε γνωστό ότι οι τρεις τραγουδίστριες συναντήθηκαν ξανά ήταν τον Μάιο, όταν η Michelle Williams δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα ένα ηχητικό απόσπασμα στο οποίο συζητά μαζί με την Beyoncé και την Kelly Rowland για τη φιλία τους με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου της «Checking In: How Getting Real about Depression Saved My Life – and Can Save Yours» (Checking In: Πώς η συνειδητοποίηση της κατάθλιψης έσωσε τη ζωή μου – και μπορεί να σώσει τη δική σας).

Στην ηχητικό απόσπασμα, η Kelly Rowland ανέφερε ότι έφτιαχνε μια σούπα, παρακινώντας την Beyoncé να αποκαλύψει: «Μαγειρεύω μουσική. Είμαστε η Chef Boyardee και η Chef Boy-Kelly».

Το τελευταίο σόλο άλμπουμ της Beyoncé ήταν το «Lemonade» του 2016. Ακολούθησαν άλλα μουσικά εγχειρήματα όπως το κοινό άλμπουμ «Everything Is Love» με το σύζυγό της JAY-Z, το soundtrack που δημιούργησε για το remake ζωντανής δράσης της κλασικής ταινίας «The Lion King» (Ο Βασιλιάς των Λιονταριών) της Disney το 2019 και το visual album «Black Is King» το 2020 με τα τραγούδια του «The Lion King: The Gift».

Η τελευταία φορά που οι Destiny’s Child βρέθηκαν μαζί στη σκηνή ήταν στο μουσικό φεστιβάλ «Coachella» το 2018, με αφορμή τη συναυλία της Beyoncé, όπου ερμήνευσαν ένα medley των τραγουδιών τους «Lose My Breath», «Say My Name» και «Soldier».

Εν τω μεταξύ η Beyoncé υποσχέθηκε πρόσφατα ότι «έρχονται νέα τραγούδια», καθώς έχει περάσει στο στούντιο τον τελευταίο «ενάμιση χρόνο».

Η 39χρονη αστέρας της R&B αποκάλυψε ότι πέρασε μεγάλο μέρος του lockdown κλεισμένη στο στούντιο γράφοντας νέο υλικό και τώρα που ο κόσμος ανοίγει ξανά μετά τα χειρότερα της πανδημίας, ανυπομονεί να μοιραστεί τα τραγούδια της με τους θαυμαστές της.