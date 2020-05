Η Δέσποινα Βανδή είναι στο στούντιο με τον Γιώργο Θεοφάνους

«Το σημαντικό για μένα είναι ότι γράφω με τον Γιώργο Θεοφάνους αυτή τη στιγμή που μιλάμε», αποκάλυψε η Δέσποινα Βανδή.

Η Δέσποινα Βανδή ανακοίνωσε στον αέρα του «Just The Two Of Us» ότι βρίσκεται στο στούντιο μαζί με τον Γιώργο Θεοφάνους.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια προχώρησε στην αποκάλυψη όταν ένα από τα ζευγάρια που διαγωνίζονται στο τηλεοπτικό show, ο Κώστας Καραφώτης και η Βίκυ Χατζηβασιλείου, τραγούδησε στη σκηνή το τραγούδι «Θυμός» που φέρει την υπογραφή του Γιώργου Θεοφάνους στη μουσική.

Όπως έγινε γνωστό πριν λίγο καιρό από την ίδια τη Δέσποινα Βανδή, ο «Θυμός» είχε γραφτεί αρχικά για εκείνη, ωστόσο το τραγούδι κατέληξε στην Πάολα, η οποία ερμήνευσε το κομμάτι με το ιδιαίτερο ηχόχρωμα της φωνής της.

«Τον “Θυμό” τον έχω τραγουδήσει, απλώς ήμουν σε μία φάση που τότε έφευγα από τον Φοίβο…», ανέφερε η Δέσποινα Βανδή στον αέρα του «Just The Two Of Us», όταν τη ρώτησε για το τραγούδι η Μαρία Μπακοδήμου.

«Το σημαντικό για μένα είναι ότι γράφω με τον Γιώργο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Καινούργια τραγούδια υπέροχα», συνέχισε η Δέσποινα Βανδή.

«Ο Γιώργος είναι από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες και στιχουργούς. Έχει γράψει πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Μπορεί ακόμη και θα μπορεί για πάντα, γιατί κάποιες φορές κάποιες εποχές στιγματίζονται από συγκεκριμένους συνθέτες που δίνουν το ηχόχρωμα τους στην έμπνευσή τους», τόνισε,

«Ο Γιώργος είναι ένας συνθέτης ο οποίος μέχρι σήμερα… Δηλαδή προχθές το βράδυ, ήμουν στο στούντιο και έλεγα δεν γίνεται. Ανατριχιάζω μόνο που ακούω τις μελωδίες του. Πριν μπει η φωνή, πριν ακούσεις τις λέξεις, είναι υπέροχος», συμπλήρωσε.

Η Δέσποινα Βανδή και ο Γιώργος Θεοφάνους είχαν συνυπάρξει στον τελευταίο κύκλο του «X Factor», όπου η τραγουδίστρια είχε αναλάβει την παρουσίαση του talent show και ο μουσικοσυνθέτης ήταν ένας από τους τέσσερις μέντορες των διαγωνιζόμενων.