Ο λάτιν τυφώνας του 2017, το «Despacito», βάζει στόχο μία ανεπανάληπτη επίδοση της Mariah Carey. Θα τα καταφέρει;

Το «Despacito» θα κατορθώσει να καταρρίψει το ιστορικό ρεκόρ της Mariah Carey στα charts του «Billboard»;

Το κοινό της Mariah Carey έχει να καυχιέται ότι την καλύτερη επίδοση στο Νο1 του «Billboard Hot 100» το κρατά γερά αγαπημένη του καλλιτέχνιδα. Από το 1996, κανείς δεν μπόρεσε να νικήσει την Αμερικανίδα τραγουδίστρια, που πέρασε 16 συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή του αμερικανικού chart με το «One Sweet Day», μία συνεργασία με το γκρουπ των Boyz II Men.

Με την πάροδο του χρόνου, πολλές επιτυχίες έβαλαν στοίχημα να τη νικήσουν, αλλά καμία δεν εκπλήρωσε πραγματικά το στόχο. Το «Despacito» είναι το νέο στοίχημα. Ο λάτιν τυφώνας του Luis Fonsi και του Daddy Yankee, με τη συμμετοχή του Justin Bieber στο remix, έχει συμπληρώσει έντεκα συναπτές εβδομάδες που διατηρεί τα ηνία.

Για να ισοφαρίσουν τη Mariah Carey, θα απαιτηθούν άλλες πέντε εβδομάδες πρωτοκαθεδρίας και για να την ξεπεράσουν, άλλες έξι εβδομάδες. Αυτό σημαίνει ενάμιση μήνα ακόμα στην πρώτη θέση. Είναι άραγε πιθανό να συμβεί;

Το «Despacito» βρίσκεται στην κορυφή των πωλήσεων του iTunes στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά χάνει δύναμη στο streaming. Ο Luis Fonsi έχει αρχίσει ήδη να μιλάει για ένα νέο single, ενώ υπάρχουν εκείνοι που πιστεύουν ότι το «Wild Thoughts» του DJ Khaled και της Rihanna δε θα χρειαστεί πολύ για να ανέβει (από το Νο2) στο Νο1 του «Billboard Hot 100».

Για την ιστορία: Ένα από τα τραγούδια που παραλίγο να ξεπεράσουν το «One Sweet Day» της Mariah Carey σε αριθμό εβδομάδων παραμονής στην κορυφή του «Billboard Hot 100», ήταν επίσης ισπανόφωνο.

Το 1996, το «Macarena» των Los Del Río παρέμεινε 14 εβδομάδες στην πρώτη θέση.

Επιπροσθέτως, το «Despacito» είναι το δεύτερο ισπανόφωνο τραγούδι μετά το «Macarena» που αντίκρισε την πρώτη θέση της κατάταξης.

Στην πορεία, τα «I Will Always Love You» (Whitney Houston), «We Belong Together» (ξανά της Mariah Carey), «I’ll Make Love To You» (Boyz II Men), «Candle In The Wind» / «Something About The Way You Look Tonight» (Elton John), «I Gotta A Feeling» (Blacks Eyed Peas) και το «Uptown Funk» (Mark Ronson / Bruno Mars) κατέκτησαν τα πρωτεία επίσης επί 14 εβδομάδες, απειλώντας το ρεκόρ της Mariah Carey, χωρίς όμως να το καταρρίψουν.

Θα το καταφέρει το «Depscito», το τραγούδι που γράφει ιστορία κάθε εβδομάδα;