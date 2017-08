Τα επιτεύγματα του «Despacito» συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.

Το «Despacito» ανήκει πλέον στη ιστορία της μουσικής.

Ο Luis Fonsi και ο Daddy Yankee έχουν κατακτήσει ολόκληρο τον πλανήτη με τη μεγαλύτερη λάτιν μανία του 2017, ενώ η συμβολή του Justin Bieber στο remix αποδείχθηκε καθοριστική για την κατάρριψη όλων των ρεκόρ.

Τα επιτεύγματα που έχει καταγράψει το «Despacito» είναι αναρίθμητα, οπότε θα σταθούμε στα τρία σημαντικότερα αλλά και εντυπωσιακότερα.

Είναι το βίντεο με τις περισσότερες προβολές στα χρονικά του YouTube και το πρώτο που έσπασε το φράγμα των τριών δισεκατομμυρίων επισκέψεων. Είναι το τραγούδι με τα περισσότερα streams στην ιστορία, μετρώντας πάνω από 4,6 δισεκατομμύρια αναπαραγωγές αθροιστικά και στις δύο εκδόσεις του.

Το ορόσημο που είναι ο λόγος αυτών εδώ των γραμμών είναι το γεγονός ότι το «Despacito» στο remix με τον Justin Bieber μόλις ισοφάρισε το μεγαλύτερο ρεκόρ παραμονής στο Νο1 του «Billboard Hot 100», με 16 συνεχόμενες εβδομάδες πρωτοκαθεδρίας, όσες έχουν σημειώσει η Mariah Carey και οι Boyz II Men με το «One Sweet Day», το 1996.

Θα κατορθώσει να διατηρήσει τα πρωτεία για άλλη μία εβδομάδα, ώστε να ξεπεράσει και τη Mariah Carey και να μείνει μόνο – πρώτο στην ιστορία; Εδώ παρεμβαίνει ο απροσδόκητος παράγοντας… Taylor Swift!

Η αστέρας της pop επανήλθε δυναμικά στο μουσικό προσκήνιο με το νέο τραγούδι της «Look What You Made Me Do» που είναι σχεδόν δεδομένο ότι θα βρεθεί στην κορυφή του «Billboard Hot 100» την επόμενη εβδομάδα, έχοντας πιθανότητα να εκθρονίσει το «Despacito».