Desmond Child: Ο δημιουργός των διαχρονικών επιτυχιών κυκλοφορεί την αυτοβιογραφία του

Τον πρόλογο στην αυτοβιογραφία του Desmond Child έχει γράψει ο Paul Stanley των KISS.

Ο Desmond Child θα κυκλοφορήσει την πρώτη του αυτοβιογραφία με τίτλο «Livin’ On A Prayer: Big Songs Big Life».

Το νέο βιβλίο του εμβληματικού τραγουδοποιού που έχει γράψει επιτυχίες για πολλές γενιές αστέρων της rock και της pop, από το «Livin’ On a Prayer» των Bon Jovi μέχρι το «Livin’ La Vida Loca» του Ricky Martin, θα κυκλοφορήσει στις 19 Σεπτεμβρίου από τον εκδοτικό οίκο Radius Book Group.

Ο Desmond Child, ο απόλυτος hitmaker, συνέβαλε στη δημιουργία μεγάλων παγκόσμιων επιτυχιών που χάρισαν τεράστια καταξίωση σε αμέτρητα μουσικά είδωλα όπως οι KISS, Bon Jovi, Aerosmith, Alice Cooper, Ricky Martin και Katy Perry.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του στη μουσική, που εκτείνεται σε βάθος έξι δεκαετιών, ο Desmond Child έχει γράψει πάνω από 80 τραγούδια που ανέβηκαν στο Top 40 του Billboard.

Μεταξύ των μεγαλύτερων επιτυχιών που έχει συνυπογράψει είναι το «I Was Made for Lovin’ You» των KISS, το «You Give Love a Bad Name» των Bon Jovi, το «Dude (Looks Like a Lady)» των Aerosmith, το «How Can We Be Lovers?» του Michael Bolton, το «Thong Song» του Sisqó και το «Waking Up in Vegas» της Katy Perry.

Στο νέο βιβλίο του «Livin’ On A Prayer», ο Desmond Child αποκαλύπτει πώς ανέβηκε στην κορυφή μέσα από αντίξοες συνθήκες και διηγείται την πολύ προσωπική και απίστευτη διαδρομή της ζωής του.

Για περισσότερο από μισό αιώνα, ο Desmond Child συνεργάζεται με τους πιο διάσημους καλλιτέχνες του κόσμου δημιουργώντας διαχρονικές επιτυχίες, αλλά στο «Livin’ On A Prayer», ο διεθνούς φήμης τραγουδοποιός βγαίνει στο κέντρο της σκηνής για να μοιραστεί την ιστορία του

Ο Desmond Child θα μοιραστεί στο «Livin’ On a Prayer: Big Songs Big Life» πολλές ιστορίες από τη μουσική βιομηχανία, καθώς και πολλές ιστορίες από την προσωπική ζωή του.

Μεγάλωσε φτωχικά στη Φλόριντα σε μία οικογένεια που είχε εγκαταλείψει την Κούβα τη δεκαετία του 1960. Όταν ήταν 18 ετών, έμαθε ότι ο «πατέρας» του δεν ήταν ο βιολογικός πατέρας του.

Επίσης, ο Desmond Child γράφει για τις πρώτες εμπειρίες του από την προσπάθειά του να αποδείξει την αξία του ως τραγουδοποιός, ενώ κινούνταν στον εξαιρετικά αρρενωπό κόσμο του rock της δεκαετίας του ’80 ως Λατίνος ομοφυλόφιλος.

«Η διαδικασία της συγγραφής του βιβλίου ήταν κάτι παραπάνω από καθαρτική», αναφέρει ο Desmond Child σε δήλωσή του.

«Ήταν αποκαλυπτική. Μόνο όταν πέρασα από τη βαθιά και μερικές φορές επώδυνη εμπειρία της συγγραφής αυτού του βιβλίου συνειδητοποίησα τη μεγάλη περιπέτεια που ζω. Μια περιπέτεια που είμαι ενθουσιασμένος να μοιραστώ με τον κόσμο», σχολιάζει.

Τον πρόλογο του «Livin’ On A Prayer» γράφει ο Paul Stanley, με τον οποίο ο Desmond Child έχει συνεργαστεί εκτενώς όλα αυτά τα χρόνια, τόσο στη σόλο καριέρα του όσο και με τους KISS.