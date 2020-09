Οι Depeche Mode ανακοινώνουν το συλλεκτικό box set «Songs of Faith and Devotion»

Ακόμα ένα συλλεκτικό deluxe box set με βινύλια 12” από τους Depeche Mode.

Οι Depeche Mode συνεχίζουν την έκδοση βινυλίων 12” με singles από τη δισκογραφία τους κυκλοφορώντας στις 30 Οκτωβρίου το «Songs of Faith and Devotion | The 12” singles».

Το «Songs of Faith and Devotion | The 12” Singles» είναι ένα συλλεκτικό deluxe box set που περιλαμβάνει οκτώ βινύλια 12” με τα singles «I Feel You», «Walking In My Shoes», «Condemnation» και «In Your Room», καθώς και σημαντικά B-sides, mixes και live ηχογραφήσεις που συνοδεύουν αυτό το σημαντικό δίσκο των Depeche Mode.

Από τα πρώτα τους χρόνια σαν συγκρότημα, οι Depeche Mode ήταν μεγάλοι υποστηρικτές του βινυλίων 12”, καθώς τους έδωσαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν και να κατανοήσουν τις ηχητικές ικανότητες τους.

Ταυτόχρονα, η εμφάνιση του συγκεκριμένου packaging έδωσε χώρο στο συγκρότημα να αναπτύξει μία δυναμική και εκλεπτυσμένη οπτική αισθητική. Οι Depeche Mode χρησιμοποίησαν τα singles τους για να προσφέρουν επιπλέον απόλαυση και υλικό στους θαυμαστές τους.

Το «Songs of Faith and Devotion» συνεχίζει την παράδοση των Depeche Mode να κυκλοφορούν μοναδικά singles 12” από τα άλμπουμ τους. Το «Songs of Faith and Devotion» σύστησε στο κοινό του συγκροτήματος σε σημαντικά τραγούδια όπως το «I Feel You» (το single της μπάντας που έχει φτάσει πιο ψηλά στα charts παγκοσμίως), το «Walking InMy Shoes», το «Condemnation» και το «In Your Room».

To «Songs of Faith and Devotion | The 12” Singles» περιλαμβάνει τόσο τις πρωτότυπες όσο σπέσιαλ εκδοχές από κάθε single.

Η Sony Music Entertainment κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2018 τα πρώτα δύο box sets της σειράς με τα «Speak & Spell | The Singles» και «A Broken Frame|The singles» και τα επόμενα δύο, «Construction Time Again | The 12” Singles» και «Some Great Reward | The 12” Singles» τον Δεκέμβριο του 2018.

Στις 31 Μαΐου 2019 κυκλοφόρησαν τα box sets για το «BlackCelebration | The 12” Singles» και το «Music For The Masses | The 12”» Singles». Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία της σειράς ήταν το «Violator | The 12” Singles» που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2020.

Κάθε box set περιλαμβάνει όλα τα singles από το αντίστοιχο άλμπουμ των Depeche Mode σε βινύλιο 12”. Τα master προέρχονται από τις αυθεντικές ηχογραφήσεις.

Το εικαστικό σε κάθε box είναι εμπνευσμένο από το πρωτότυπο εξώφυλλο κάθε κυκλοφορίας, ενώ τα εξώφυλλα των βινυλίων περιλαμβάνουν το πρωτότυπο εικαστικό από κάθε single.

Η σειρά «Depeche Mode 12” Singles Series» θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, με στόχο την κυκλοφορία όλων των singles από τα άλμπουμ του συγκροτήματος σε αντίστοιχη deluxe συλλεκτική έκδοση.