Οι Depeche Mode ανακοινώνουν το «Sounds Of The Universe | The 12” Singles»

Το box set διαθέτει ένα ευρύ φάσμα ραδιοφωνικών, club και dub remixes από τους Depeche Mode, καθώς και ακυκλοφόρητο υλικό.

Οι Depeche Mode θα κυκλοφορήσουν στις 4 Αυγούστου το ολοκαίνουργιο 12” singles box set για το άλμπουμ τους «Sounds Of The Universe».

Το συλλεκτικό deluxe box set «Sounds Of The Universe | The 12” Singles» περιλαμβάνει δέκα βινύλια 12 ιντσών με τα singles «Wrong», «Peace» και «Fragile Tension/Hole To Feed» μαζί με B-sides, remixes, instrumentals, dub versions και άλλες ηχογραφήσεις που έγιναν για το δωδέκατο άλμπουμ του συγκροτήματος, «Sounds Of The Universe», το οποίο κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2009.

Αυτό το νέο box set διαθέτει ένα ευρύ φάσμα ραδιοφωνικών, club και dub remixes από τους Depeche Mode μεταξύ άλλων, καθώς και ακυκλοφόρητο υλικό που συγκεντρώθηκε ειδικά για αυτή την κυκλοφορία και το οποίο ήταν διαθέσιμο σε CD maxi singles κατά την περίοδο κυκλοφορίας και προώθησης του άλμπουμ.

Όταν ήρθε η ώρα να ηχογραφήσουν το «Sounds Of The Universe», οι Depeche Mode επέστρεψαν στο στούντιο με τον παραγωγό Ben Hillier, με τον οποίο είχαν δημιουργήσει το «Playing The Angel» το 2005.

Το «Sounds Of The Universe» αποτελεί άλλη μία σημαντική προσθήκη στο τεράστιο ρεπερτόριο του συγκροτήματος και συνεχίζει αυτή τη σειρά κυκλοφοριών box sets σε περιορισμένη έκδοση.

Από τις πρώτες ημέρες της καριέρας τους στη μουσική, οι Depeche Mode έδειξαν ότι πίστευαν ακράδαντα στη μοναδική δύναμη του κάθε single με την κυκλοφορία τους σε βινύλια 12 ιντσών.

Τα singles 12 ιντσών έδωσαν στο συγκρότημα έναν ακόμη λόγο για να γίνει ιδιαίτερα δημιουργικό όσον αφορά τη φυσική του ταυτότητα και την αισθητική του.

Οι Depeche Mode χρησιμοποίησαν τη δισκογραφία των singles ως μέσο για να προσφέρουν μοναδικά remixes, σπάνια B-sides, αξιόλογες ζωντανές ηχογραφήσεις και πρόσθετο υλικό αποκλειστικά για τους θαυμαστές τους.

Τα δύο πρώτα box sets της σειράς – «Speak & Spell» | The Singles και «ABroken Frame | The Singles» – κυκλοφόρησαν τον Αύγουστο του 2018, ενώ οι επόμενες εκδόσεις – «Construction Time Again | The 12” Singles» και «Some Great Reward | The 12” Singles» – ακολούθησαν τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.

Στη συνέχεια, το «Black Celebration | The 12” Singles» και το «Music For The Masses | The 12” Singles» κυκλοφόρησαν στις 31 Μαΐου 2019, ενώ το 2020 τη σκυτάλη πήραν το «Violator | The 12” Singles» τον Ιούλιο και το «Songs of Faith and Devotion | The 12” Singles» τον Οκτώβριο.

Η ένατη κυκλοφορία της σειράς ήταν το «Ultra | The 12” Singles», στις 27 Σεπτεμβρίου 2021, η δέκατη κυκλοφορία ήταν το «Exciter | The 12” Singles» στις 10 Ιουνίου 2022, ενώ η πιο πρόσφατη, ενδέκατη, κυκλοφορία της σειράς ήταν το «Playing The Angel | The 12” Singles», το οποίο είναι διαθέσιμο από τον Νοέμβριο του 2022.

Κάθε box set της σειράς περιλαμβάνει τα singles από κάθε άλμπουμ των Depeche Mode σε βινύλιο 12 ιντσών, με αναβαθμισμένο ήχο που προέρχεται απευθείας από τις αυθεντικές μαγνητοταινίες.

Κάθε single διαθέτει το πρωτότυπο εξώφυλλο, ενώ το εξώφυλλο του box είναι εμπνευσμένο από την αισθητική του εκάστοτε άλμπουμ.

Μετά την κυκλοφορία του «Sounds Of The Universe | The 12” Singles», τα δικά τους box sets αναμένεται να αποκτήσουν και τα επόμενα δύο άλμπουμ των Depeche Mode, το «Delta Machine» και το «Spirit», ώστε να ολοκληρωθεί η σειρά αυτών των πλούσιων box sets μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Το tracklist του «Sounds Of The Universe | The 12” Singles»

Disc 1 – Wrong

A1. Wrong (Album Version)

A2. Wrong (Thin White Duke Remix)

B1. Wrong (Trentemøller Club Remix)

B2. Wrong (Caspa Remix)

Disc 2 – Wrong

A1. Wrong (Magda’s Scallop Funk Mix)

A2. Wrong (D.I.M. vs Boys Noize Remix)

B1. Wrong (Trentemøller Club Remix Dub)

B2. Oh Well (Black Light Odyssey Remix)

Disc 3 – Peace

A1. Peace (Single Version)

A2. Peace (SixToes Remix)

A3. Come Back (Jonsi Remix)

B1. Peace (Ben Klock Remix)

B2. Peace (The Japanese Popstars Remix)

Disc 4 – Peace

A1. Peace (Sid LeRock Remix)

A2. Peace (Justus Köhncke Extended Disco Club Vocal Remix)

B1. Peace (The Exploding Plastic Inevitable JK Disco Dub)

B2. Peace (Pan/Tone Remix)

Discs 5 & 6 – Fragile Tension/Hole To Feed

A1. Fragile Tension (Stephan Bodzin Remix)

A2. Fragile Tension (Kris Menace’s Love On LaserDisc Remix)

B1. Hole To Feed (Popof Vocal Mix)

B2. Hole To Feed (Paul Woolford’s Easyfun Ethereal Disco Mix)

C1. Perfect (Roger Sanchez Club Mix)

C2. Perfect (Ralphi Rosario Dub)

D1. Peace (Hervé’s ‘Warehouse Frequencies’ Remix)

D2. Peace (Sander Van Doorn Remix)

Disc 7 – Fragile Tension/Hole To Feed

A1. Fragile Tension (Radio Mix)

A2. Hole To Feed (Radio Mix)

A3. Come Back (SixToes Remix)

A4. Fragile Tension (Laidback Luke Remix)

B1. Fragile Tension (Peter Bjorn And John Remix)

B2. Hole To Feed (Joebot Remix)

B3. Perfect (Ralphi & Craig Club Mix)

B4. Fragile Tension (Solo Loves Panorama Remix)