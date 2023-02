Οι Depeche Mode κυκλοφορούν το νέο single «Ghosts Again» από το άλμπουμ «Memento Mori»

Η μεγάλη δισκογραφική επάνοδος των Depeche Mode – Το πρώτο τραγούδι του συγκροτήματος μετά από έξι χρόνια

Οι Depeche Mode παρουσιάζουν με το νέο τραγούδι «Ghosts Again» το πρώτο single από το επερχόμενο άλμπουμ τους.

Παράλληλα, το συγκρότημα ανακοινώνει ότι το νέο άλμπουμ του με τίτλο «Memento Mori» πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 24 Μαρτίου.

Το «Ghosts Again» ακούστηκε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο, κατά τη διάρκεια μιας ειδικής εκδήλωσης που έλαβε χώρα στο Βερολίνο με αφορμή την επικείμενη παγκόσμια περιοδεία των Depeche Mode.

Είναι ένα τραγούδι στο κλασικό ύφος των Depeche Mode: υπάρχει χώρος τόσο για τους επιβλητικούς στίχους του Dave Gahan όσο και για τη μαγευτική κιθάρα του Martin Gore.

«Το “Ghosts Again” αποτυπώνει την τέλεια ισορροπία της μελαγχολίας και της χαράς», σχολιάζει με ικανοποίηση ο Dave Gahan, ενώ ο Martin Gore εξομολογείται: «Είναι σπάνιο να ηχογραφώ ένα τραγούδι που δεν το βαριέμαι γρήγορα – είμαι ενθουσιασμένος που το μοιράζομαι».

Στο ασπρόμαυρο music video για το «Ghosts Again», σε σκηνοθεσία του επί χρόνια συνεργάτη τους Anton Corbijn, ο David Gahan και ο Martin Gore αναπαριστούν τις σκηνές του σκάκι από την ταινία «Η Έβδομη Σφραγίδα» (The Seventh Seal) του Ingrmar Bergman από το 1958.

Το «Memento Mori» είναι το 15ο άλμπουμ των Depeche Mode και το πρώτο του Dave Gahan και του Martin Gore μετά τον τραγικό θάνατο του συνιδρυτικού μέλους του συγκροτήματος Andrew «Fletch» Fletcher το 2022.

Η διαδικασία ηχογράφησης του «Memento Mori» έκανε την απουσία του Fletcher να φαίνεται λιγότερο πραγματική για τον Martin Gore, επειδή οι Depeche Mode ετοίμασαν το νέο άλμπουμ τους σε στούντιο στα οποία δεν είχαν ηχογραφήσει ξανά στο παρελθόν.

Το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς έγινε στο στούντιο του σπιτιού του Gore, το Electric Ladyboy, ενώ πέρασαν λίγες ημέρες και στο στούντιο Shangri-La του φημισμένου παραγωγού Rick Rubin.

Την παραγωγή του «Memento Mori» επιμελήθηκαν οι James Ford και Marta Salogni.

Η ιδέα για το «Memento Mori» άρχισε να γεννιέται στην αρχή της πανδημίας, γεγονός που οδήγησε σε τραγούδια τα οποία είναι ευθέως εμπνευσμένα από εκείνη την περίοδο.

Το άλμπουμ περιέχει 12 τραγούδια που καλύπτουν μια ποικιλία συναισθημάτων και καταστάσεων: από το δυσοίωνο ξεκίνημα – την παράνοια και την εμμονή – μέχρι την τελική λύση – την κάθαρση και τη χαρά – με όλα τα ενδιάμεσα σημεία.

Η παγκόσμια περιοδεία «Memento Mori Tour» των Depeche Mode θα συμπέσει με την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ τους.

Τον Οκτώβριο, οι Depeche Mode ότι η περιοδεία που διοργανώνει η Live Nation θα ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου με μια ξεχωριστή σειρά εμφανίσεων σε κλειστά γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, όπως το Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, το Kia Forum του Λος Άντζελες και το Scotiabank Arena του Τορόντο και θα συνεχιστεί τον Μάιο με συναυλίες σε στάδια όλης της Ευρώπης.

Οι Depeche Mode έχουν πραγματοποιήσει πωλήσεις άνω των 100 εκατομμυρίων δίσκων και έχουν πουλήσει πάνω από 35 εκατομμύρια εισιτήρια παγκοσμίως. Παραμένουν μια διαρκώς εξελισσόμενη και εξαιρετικά επιδραστική μουσική δύναμη. Το επερχόμενο άλμπουμ και η περιοδεία τους σηματοδοτούν το άνοιγμα του νέου κεφαλαίου της απαράμιλλης κληρονομιάς τους.

Το tracklist του «Memento Mori»

1. My Cosmos Is Mine

2. Wagging Tongue

3. Ghosts Again

4. Don’t Say You Love Me

5. My Favourite Stranger

6. Soul With Me

7. Caroline’s Monkey

8. Before We Drown

9. People Are Good

10. Always You

11. Never Let Me Go

12. Speak To Me