Οι Depeche Mode ανακοινώνουν το «Exciter | The 12” Singles»

Η επόμενη κυκλοφορία της σειράς «The Depeche Mode 12” Singles».

Η Sony Music είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι το ολοκαίνουργιο box set singles 12” για το άλμπουμ «Exciter» των Depeche Mode θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουνίου 2022.

Το «Exciter | The 12” Singles», ένα συλλεκτικό deluxe box set, περιλαμβάνει 8 βινύλια 12” με τέσσερα singles τα «Dream On», «I Feel Loved», «Freelove» και «Goodnight Lovers”-μαζί με B-sides, remixes, instrumentals, ακουστικές εκδόσεις και άλλες ηχογραφήσεις που έγιναν για το δέκατο άλμπουμ του γκρουπ, «Exciter», το οποίο κυκλοφόρησε αρχικά τον Μάιο του 2001.

Τρία από τα βινύλια 12” του box set περιέχουν κομμάτια που αρχικά κυκλοφόρησαν ως CD singles κατά τη διάρκεια της προώθησης του άλμπουμ. Κάθε βινύλιο διαθέτει το εξώφυλλο των αρχικών CD singles, ώστε να δημιουργείται μια πιστή αίσθηση οπτικά και μουσικά με τις πρωτότυπες κυκλοφορίες.

Η συλλογή περιλαμβάνει μοναδικά remixes των τραγουδιών, καθώς και τη single έκδοση του «Dirt», μια διασκευή του κλασικού τραγουδιού των Stooges.

Σε παραγωγή του εξαιρετικού Βρετανού techno DJ Mark Bell, το «Exciter» ήταν η πρώτη κυκλοφορία της νέας χιλιετίας από τους Depeche Mode. Το συγκρότημα εξερεύνησε στο άλμπουμ περισσότερο ηλεκτρονικούς και ακουστικούς ήχους, αλλά με μια νότα pop σε αυτά τα νέα τραγούδια.

Η διαφημιστική εκστρατεία του «Exciter» συνέχισε την παράδοση των Depeche Mode να κυκλοφορούν singles 12” για την προώθηση της κυκλοφορίας των άλμπουμ τους.

Με το «Exciter» το συγκρότημα πρόσθεσε στον επιτυχημένο κατάλογό του επιπλέον διαμάντια όπως τα «Dream On», «I Feel Loved», «Freelove» και «Goodnight Lovers» μεταξύ άλλων. Το box set περιλαμβάνει ένα πιστό αντίγραφο της αρχικής διαφημιστικής αφίσας για το «Dream On», καθώς και μια μεγάλη αφίσα που περιέχονταν το βινύλιο 12” του «Goodnight Lovers».

Από τις πρώτες ημέρες της πορείας τους στη μουσική, οι Depeche Mode πίστευαν ακράδαντα στη μοναδική δύναμη κάθε single με τις κυκλοφορίες σε βινύλιο 12”. Τα singles των 12” έδιναν στο συγκρότημα έναν ακόμη λόγο για να γίνει ιδιαίτερα δημιουργικό όσον αφορά την αισθητική του και τις φυσικές εκδόσεις των κυκλοφοριών του.

Οι Depeche Mode χρησιμοποίησαν τη δισκογραφία των singles ως μέσο για να προσφέρουν μοναδικά remixes, σπάνια B-sides, αξιόλογες ζωντανές ηχογραφήσεις και πρόσθετο υλικό αποκλειστικά για τους οπαδούς τους.

Η Sony Music κυκλοφόρησε τα δύο πρώτα box sets της σειράς – «Speak & Spell | The Singles» και «A Broken Frame | The Singles» – τον Αύγουστο του 2018, ενώ οι επόμενες κυκλοφορίες – «Construction Time Again | The 12” Singles» και «Some Great Reward | The 12” Singles» – ακολούθησαν τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.

Στη συνέχεια, τα «Black Celebration | The 12” Singles» και «Music For The Masses | The 12” Singles» ήρθαν στις 31 Μαΐου 2019, ενώ το 2020 μας πρόσφερε το «Violator | The 12” Singles» τον Ιούλιο και το «Songs of Faith and Devotion | The 12” Singles» τον Οκτώβριο. Η ένατη και πιο πρόσφατη κυκλοφορία ήταν το «Ultra | The 12” Singles» το οποίο εκδόθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2021.

Κάθε box set της σειράς περιλαμβάνει τα singles από κάθε άλμπουμ των Depeche Mode σε βινύλιο 12”, με ανανεωμένο ήχο απευθείας από τις πρωτότυπες μαγνητοταινίες.

Το εξώφυλλο κάθε μεμονωμένου single αντιστοιχεί στο πρωτότυπο εξώφυλλο των αρχικών κυκλοφοριών, ενώ το εξώφυλλο κάθε box set είναι εμπνευσμένο από την αισθητική του αντίστοιχου άλμπουμ.

Η σειρά εκδόσεων «The Depeche Mode 12” Singles» θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, έχοντας ως σκοπό την κυκλοφορία όλων των singles σε αυτές τις μοναδικές πολυτελείς εκδόσεις για τους συλλέκτες και όχι μόνο.