Η πρώτη φωτογραφία των Depeche Mode μετά τον θάνατο του Andy Fletcher τον προηγούμενο Μάιο.

Οι Depeche Mode επέστρεψαν στο στούντιο μετά τον θάνατο του Andy Fletcher.

Ο frontman Dave Gahan και ο βασικός τραγουδοποιός του συγκροτήματος Martin Gore ανέβασαν στον επίσημο λογαριασμό του συγκροτήματος στο Instagram μία φωτογραφία στην οποία βρίσκονται μαζί σε ένα στούντιο ηχογράφησης.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψαν: «Βρίσκουμε σταθερότητα σε αυτό που ξέρουμε και αγαπάμε και εστιάζουμε σε αυτό που δίνει νόημα και σκοπό στη ζωή».

Αυτή είναι η πρώτη φωτογραφία που ανέβασαν οι Depeche Mode μετά τον θάνατο του ιδρυτικού μέλους και keybordist του συγκροτήματος Andy Fletcher, σε ηλικία 60 ετών στις 26 Μαΐου.

Ο Andy Fletcher ήταν μέλος του αγαπημένου synth-pop συγκροτήματος για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.

Οι Depeche Mode κυκλοφόρησαν του πρώτο άλμπουμ του, «Speak & Spell», το 1981.

Το άλμπουμ περιλάμβανε επιτυχίες που κατέκτησαν τα charts όπως τα «Dreaming Of Me» «New Life» και «Just Can’t Get Enough». Το συγκρότημα σημείωσε την πρώτη του διεθνή επιτυχία το 1984 με το «People Are People».

Μιλώντας για το μέλλον των Depeche Mode στο NME πέρυσι πριν από το θάνατο του Andy Fletcher, ο Dave Gahan άφησε να εννοηθεί ότι το συγκρότημα σκόπευε να επιστρέψει στο στούντιο το 2022.

«Υπάρχουν πολλά πράγματα που έχουμε κάνει με τους Depeche Mode για τα οποία είμαι πολύ υπερήφανος. Νομίζω ότι αυτό ήρθε με τον καιρό και την ηλικία. Ο Martin έβγαλε έναν δίσκο πέρυσι που μου άρεσε πολύ», είπε.

«Στην πραγματικότητα αγόρασα ένα αντίτυπο γιατί δεν θα ήταν σωστό να μην το κάνω. Ξέρω ότι ασχολείται και αυτός με το στούντιό του, οπότε υποθέτω ότι κάποια στιγμή του χρόνου θα βρεθούμε μαζί. Ελπίζω τουλάχιστον για να κάνουμε μια κουβέντα για αυτά που και οι δύο νιώθουμε ότι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε», ανέφερε ο Dave Gahan.

Τον Νοέμβριο του 2021, ο Dave Gahan και οι Soulsavers κυκλοφόρησαν το άλμπουμ «Imposter», το οποίο περιείχε διασκευές 12 τραγουδιών καλλιτεχνών όπως οι Neil Young, Bob Dylan, PJ Harvey, Charlie Chaplin και Mark Lanegan.