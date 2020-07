Depeche Mode: Συλλεκτικό box set με βινύλια 12’’ για τα singles του «Violator»

Ένα συλλεκτικό deluxe box set με δέκα βινύλια 12’’ για τα singles από το πολυσυζητημένο άλμπουμ «Violator» των Depeche Mode.

Το project της Sony Music Entertainment με την έκδοση βινυλίων 12 ιντσών των Depeche Mode συνεχίζεται με την κυκλοφορία του «Violator» στις 17 Ιουλίου.

Το «Violator – The 12’’ Singles» είναι ένα συλλεκτικό deluxe box set που περιλαμβάνει δέκα βινύλια 12’’ με τα singles «Personal Jesus», «Enjoy The Silence», «Policy Of Truth», «World In My Eyes», αλλά και κομβικά B-sides και mixes που ηχογραφήθηκαν από τους Depeche Mode για το πολυσυζητημένο άλμπουμ τους «Violator».

Από τα πρώτα τους χρόνια σαν συγκρότημα, οι Depeche Mode ήταν μεγάλοι υποστηρικτές των βινυλίων 12 ιντσών, καθώς του έδωσε την ευκαιρία να εξερευνήσουν και να κατανοήσουν τις ηχητικές ικανότητες του.

Ταυτόχρονα, η εμφάνιση του συγκεκριμένου packaging έδωσε χώρο στο συγκρότημα να αναπτύξουν μία δυναμική και εκλεπτυσμένη οπτική αισθητική.

Οι Depeche Mode χρησιμοποίησαν τα singles του για να προσφέρουν επιπλέον απόλαυση και υλικό στους fans τους.

Το «Violator» επέκτεινε κι άλλο τα singles 12’’ των Depeche Mode, όχι μόνο με τον πρωτόγνωρο remixes για το «Personal Jesus», αλλά και με την παρουσίαση μερικών από των πιο απολαυστικών τραγουδιών τους, όπως το «Enjoy the Silence», το «Policy Of Truth» και το «World In My Eyes».

To «Violator – The 12’’ Singles» περιλαμβάνει την πρωτότυπη αλλά και την special edition κάθε single καθώς και το «χαραγμένο» βινύλιο του «Enjoy The Silence», την μπλε έκδοση του «World In My Eyes» και ένα bonus promo 12’’ του «World In My Eyes» με αποκλειστικές ηχογραφήσεις.

Η Sony Music Entertainment κυκλοφόρησε τα πρώτα δύο box sets της σειράς με το «Speak & Spell» και το «A Broken Frame» τον Αύγουστο του 2018.

Το «Construction Time Again» και το «Some Great Reward» ακολούθησαν τον Δεκέμβριο του 2018, ενώ το Μάιο του 2019 κυκλοφόρησαν τα box sets για το «Black Celebration» και το «Music For The Masses».

Κάθε box set περιλαμβάνει όλα τα singles από το αντίστοιχο άλμπουμ των Depeche Mode σε βινύλιο 12’’. Τα master των ηχητικών προέρχονται από τις πρωτότυπες ηχογραφήσεις. Το artwork σε κάθε box είναι εμπνευσμένο από το αρχικά εξώφυλλο κάθε κυκλοφορίας, ενώ τα sleeves των βινυλίων περιλαμβάνουν το αυθεντικό εικαστικό από κάθε single.

Η σειρά «Depeche Mode – 12’’ Singles Series» θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, με στόχο την κυκλοφορία όλων των singles από τα άλμπουμ του συγκροτήματος σε αντίστοιχη deluxe συλλεκτική έκδοση.