Ένα αγγλόφωνο τραγούδι από την Demy.

Η Demy ενώνει τις δυνάμεις της με τους γνωστούς καλλιτέχνες Thomas Sykes και Arpad από τη Γερμανία σε ένα νέο αγγλόφωνο single με τον τίτλο «Eyes Talk».

To «Eyes Talk» είναι ένα μοντέρνο dance anthem, που ξεσηκώνει από το πρώτο άκουσμα.

Τη μουσική και τους στίχους του τραγουδιού υπογράφουν οι Demy, Barney Sykes και Marlon Tubach και την παραγωγή ο Arpad.

Ο Thomas Sykes έχει έδρα το Βερολίνο, γεννήθηκε στο Λονδίνο και μεγάλωσε στην Αθήνα. Η μουσική του ξεπερνάει τα όρια των διαφορετικών μουσικών ειδών και χαρακτηρίζεται από το δικό της σαγηνευτικό μείγμα pop, soul και R& B.

Ο Arpad έχει στο ενεργητικό του επιτυχημένες κυκλοφορίες όπως το «Running The Way I Do», το οποίο έχει συγκεντρώσει 2,6 εκατομμύρια streams στο Spotify και τα «The Boy Is Mine», «L’amour Toujours», «Deja Vu» και «Somebody That I Used To Know», τα οποία διαθέτουν πάνω από 1 εκατομμύριο streams το καθένα στην ίδια πλατφόρμα.

Ο Thomas Sykes και ο Arpad έχουν συνεργαστεί ξανά στο «L’amour Toujours» και στο «Midnight».

Αυτή τη φορά, ενώνουν τις δυνάμεις τους με την Demy στο «Eyes Talk», ένα δυναμικό και σύγχρονο τραγούδι το οποίο βάζει υποψηφιότητα για να μπει στη λίστα με τα φετινά summer hits.

Το «Eyes Talk» είναι το τρίτο κατά σειρά single της Demy για το 2022. Ακολουθεί τη συνεργασία της με τον JiMBo στο «Apothimena» (και την αγγλόφωνη έκδοσή του «Ιf I Ain’t Got You») και το «Μίλια Μακριά», το τραγούδι της σειράς «Τρία Μίλια».

Η συνεργασία της Demy, του Thomas Sykes και του Arpad στο «Eyes Talk» κυκλοφορεί στα ψηφιακά καταστήματα μουσικής από την Panik Records.