Με 14 μοναδικές δημιουργίες έρχεται το νέο άλμπουμ της Demy.



Η Demy πηγαίνει… «Κόντρα» και κυκλοφορεί το τρίτο ελληνικό άλμπουμ της.

Τρία χρόνια μετά τον τελευταίο ελληνόφωνο δίσκο της, το «Ρόδινο Όνειρο», το «χρυσό» κορίτσι της ελληνικής δισκογραφίας επιστρέφει με νέο ολοκληρωμένο δισκογραφικό εγχείρημα που αποτελείται από 14 μοναδικές δημιουργίες.

Το τρίτο ελληνικό άλμπουμ της Demy ονομάζεται «Κόντρα» και περιέχει νέα τραγούδια μαζί με όλα τα singles που κυκλοφόρησαν από το «Ρόδινο Όνειρο» και έπειτα και δε συμπεριελήφθησαν σε κάποιο δίσκο.

Αυτά είναι το «Μ’ Εκδικείσαι» (σε μουσική Γιώργου Σαμπάνη και στίχους Ελεάνας Βραχάλη), το «Στον Αέρα» για το soundtrack της επερχόμενης κινηματογραφικής ταινίας του Νίκου Περάκη, «Success Story», το «Όσο Ζω» (η ελληνική εκδοχή του «This Is Love»), το «Ισόβια Μαζί», το «Θα Μείνεις Φεύγοντας» και το «Εμείς».

Επιπλέον, περιέχεται το «Κάτι Πήγε Στραβά» των DiGi και RadioAct για το soundtrack του «Short Fuse» και το «Με Όπλο Τη Φωνή Σου» του Oge και της Χάρις Σάββα, τραγούδια στα οποία συμμετείχε η Demy.

Bonus προσθήκες είναι τα τρία τραγούδια της νεαρής τραγουδίστριας για το φετινό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, όπου ανέλαβε την αποστολή να εκπροσωπήσει τα ελληνικά χρώματα στο Κίεβο της Ουκρανίας.

Τα τραγούδια του «Κόντρα»:

1. Μ’ Εκδικείσαι

2. Κόντρα Στον Ουρανό

3. Όσο Ζω

4. Κύκλος

5. Θα Μείνεις Φεύγοντας

6. Στον Αέρα

7. Ισόβια Μαζί

8. Εμείς

9. Με Όπλο Τη Φωνή Σου (Oge & Χάρις Σάββα ft. Demy)

10. Κάτι Πήγε Στραβά (Digi ft. RadioActo & Demy)

11. This Is Love (Bonus Track)

12. When The Morning Comes Around (Bonus Track)

13. Angels (Bonus Track)

14. My Sweetest Missing Part (Bonus Track)

Στο άλμπουμ υπάρχουν και δύο ολοκαίνουριο ελληνόφωνα τραγούδια με τις ονομασίες «Κόντρα Στον Ουρανό» και «Κύκλος», ενώ θα συναντήσουμε και ένα επιπλέον bonus, αγλλόφωνο τραγούδι με τον τίτλο «My Sweetest Missing Part».

Το «Κόντρα» κυκλοφορεί τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου από την Panik Records. Η ψηφιακή προ-παραγγελία αρχίζει την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου.

Ελάχιστες ημέρες πριν, η Demy θα εγκαινιάσει τη συνεργασία της με τον Νίκο Βέρτη στη σκηνή του «ΥΤΟΝ», όπου θα εμφανίζεται το φετινό χειμώνα.