Τα τραγούδια του καινούριου δίσκου της τραγούδησε ζωντανά η Demi Lovato και τους έδωσε άλλη πνοή, με όπλο τη φωνή της.

Αμέσως μετά την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της, την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου, η Demi Lovato πήρε μέρος σε μία ειδική έκδοση του «Vevo Live» που έλαβε χώρα στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το «Tell Me You Love Me» αναρριχήθηκε αμέσως στο Νο1 του iTunes album chart στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο δίσκος έφτασε ακολουθώντας τα χνάρια του πλατινένιου single «Sorry Not Sorry», μία από τις επιτυχίες με την ταχύτερη άνοδο στην καριέρα της Demi Lovato. Είναι στο Top 10 των pop ραδιοφώνων, διαθέτει 250 εκατομμύρια streams παγκοσμίως και πάνω από 150 εκατομμύρια για το video clip αχαλίνωτο πάρτι.

Το «Entertainment Weekly» έγραψε ότι η Demi Lovato έχει «μία από τις πιο ασταμάτητες φωνές της χρονιάς». Οι ενθουσιώδεις κριτικές καλωσόρισαν το «Tell Me You Love Me», το οποίο περιέχει συνεργασίες με έναν αριθμό αξιοσημείωτων δημιουργών και παραγωγών, από τους Oak, Sean Douglas και John Hill έως τους Stint, DJ Mustard και άλλους.

Το «Billbaord» ήταν ξεκάθαρο στον έπαινο για τη φωνή της Demi Lovato: «Μοναδικά δυναμική και εύθραυστη που τρεμοπαίζει, θυμίζοντας στο κοινό γιατί είναι η pop star που είναι σήμερα». Το «MTV News» συμφώνησε: «Μπορείς να υπολογίζεις στην Demi να πιάσει κάθε υψηλή νότα, κάθε φορά». Όπως και το «Forbes»: «Η Lovato δίνει πραγματικά μία γροθιά με τα δυναμικά φωνητικά της, τα οποία την ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες γυναίκες pop stars για χρόνια τώρα».

Στην Demi Lovato αρέσει να τραγουδά και τα τραγούδια της ασκούν κατά κανόνα στο κοινό βαθιά επίδραση, όταν στέκεται μπροστά από ένα μικρόφωνο.

Για να γιορτάσει την άφιξη του έκτου άλμπουμ της, «Tell Me You Love Me», η pop superstar συγκέντρωσε ένα μεγάλο μουσικό σύνολο που έφερε αληθινή συναισθηματική δύναμη στο ομότιτλο τραγούδι του δίσκου και στο «Sorry Not Sorry».

Εξαίσιοι μουσική, μία απόλυτη χορωδία και η καταπληκτική φωνή της Demi Lovato ήταν οδηγοί στην εκδήλωση «Vevo X Demi Lοvato», που τη βρήκε να προσδιορίζει εκ νέου τα δύο συγκεκριμένα τραγούδια.

Δείτε την να τραγουδά το «Tell Me You Love Me»:

Δείτε την να τραγουδά το «Sorry Not Sorry»:

Το «Vevo Live» είναι μία «πολυκάμερη» εμπειρία θέασης. Ως προϊόν της πλατφόρμας του «Vevo», επιτρέπει στους καλλιτέχνες να αλληλεπιδρούν μέσω μίας συνομιλίας με βίντεο με τους θαυμαστές τους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα για διαδραστικές μεταδόσεις με το κοινό, παράλληλα με τα μουσικά βίντεο.

Στη συζήτηση με το κοινό, η Demi Lovato εξήγησε πώς δημιουργήθηκε το άλμπουμ του «Tell Me You Love Me», που κυκλοφορεί από τις 29 Σεπτεμβρίου με αρκετές αξιώσεις.