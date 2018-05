Καινούργια σελίδα ανοίγει η Demi Lovato.

Η Demi Lovato επιβεβαιώνει επίσημα αυτό που υπαινίχθηκε πριν λίγες ημέρες.

Ο κύκλος του «Tell Me You Love Me» έχει κλείσει προ πολλού και η Αμερικανίδα τραγουδίστρια είναι έτοιμη να μοιραστεί σύντομα ολοκαίνουριο υλικό.

Ίσως για πολλούς δεν αποτελεί είδηση, αφού η προώθηση του τελευταίου δίσκου της Demi Lovato είχε σταματήσει από το προηγούμενο φθινόπωρο και στο ομότιτλό του single, περίπου δύο μήνες μετά την κυκλοφορία του, στα τέλη Σεπτεμβρίου 2017.

Οι πιο αισιόδοξοι Lovatics, όπως αποκαλείται το φανατικό κοινό της pop star, περίμεναν μέχρι την τελευταία στιγμή να ξεκινήσει η προώθηση ενός νέου single μέσα από το «Tell Me You Love Me», όπως το «You Don’t Do It For Me Anymore» ή το «Daddy Issues».

Παρά την αρχική δυσαρέσκεια που επικράτησε, η Demi Lovato αποκάλυψε ότι τα νέα τραγούδια τους είναι καθ’ οδόν.

«Έχω τόση πολλή μουσική να κυκλοφορήσω πολύ, πολύ σύντομα», έγραψε στο Twitter.

Pretty much… I have so much new music to release very VERY soon!!! https://t.co/EaAaiJ4mjD — Demi Lovato (@ddlovato) May 29, 2018

Στη συνέχεια διευκρίνισε ότι «θα μπορούσε να ήταν ζήτημα εβδομάδων».

Very VERY soon…. could be a matter of weeks actually https://t.co/vOciaHp5mD — Demi Lovato (@ddlovato) May 29, 2018

Έως ότου έρθει εκείνη η στιγμή, μπορούμε να απολαμβάνουμε τις δύο καινούριες συνεργασίες της Demi Lovato:

Το ντουέτο με την Christina Aguilera στο «Fall In Line» – που οπτικοποιήθηκε με ένα εξαιρετικά δυνατό video clip και τη συμμετοχή στο νέο και προκλητικό single «Solo» των πολυσύνθετων Clean Bandit.