Η Demi Lovato θα συμμετάσχει στην επερχόμενη ταινία «Eurovision» του Will Ferrell για το Netflix.

Η ανακοίνωση έγινε με ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Twitter το Netflix, στο οποίο εμφανίζεται ο 52χρονος ηθοποιός να εύχεται χρόνια πολλά στην τραγουδίστρια για τα γενέθλιά της.

«Περνάμε υπέροχα, μόλις ξεκινήσαμε τα γυρίσματα και θέλουμε να κάνουμε μία πολύ ξεχωριστή ανακοίνωση για ένα ολοκαίνουργιο μέλος του καστ και τυγχάνει σήμερα (σ.σ. χθες, 20/8) να είναι τα γενέθλιά της», λέει ο Ferrell, ενώ αμέσως μετά βλέπουμε τη Lovato στα παρασκήνια να σβήνει τα κεράκια ακόμα μίας τούρτας.

Πρωταγωνιστές της ταινίας «Eurovision» είναι ο Will Ferrell και η Rachel McAdams. Οι δύο ηθοποιοί υποδύονται τον Lars Erickssong και τη Sigrit Ericksdottir, ένα ντουέτο φιλόδοξων μουσικών από την Ισλανδία που έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει το τραγούδι του σε εκατομμύρια θεατές παίρνοντας μέρος στο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Η Demi Lovato θα υποδυθεί την Katiana, μία από τις καλύτερες τραγουδίστριες στην Ισλανδία που διακρίνεται για την αγγελική φωνή της, σύμφωνα με το σενάριο του έργου.

Στην ταινία θα συμμετάσχουν επίσης ο Pierce Brosnan και ο Dan Stevens. Τη σκηνοθεσία επιμελείται ο David Dobkin και το σενάριο έχουν γράψει ο Will Ferrell με τον Andrew Steele.

Πρόκειται για την πρώτη κινηματογραφική εμφάνιση της Demi Lovato μετά το «Camp Rock 2: The Final Jam» το 2010.

🎂 Happy Birthday #DemiLovato !!! 🎂 Famous baker and star of Netflix's Eurovision, Will Ferrell, made you a cake. pic.twitter.com/l7qPdCO5pX

