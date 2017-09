Τα τραγούδια της καινούριας δισκογραφικής δουλειάς της αποκαλύπτει για πρώτη φορά η Demi Lovato.

Η Demi Lovato μετρά αντίστροφα για την άφιξη του νέου άλμπουμ της.

Ο έκτος προσωπικός δίσκος της τραγουδίστριας έχει την ονομασία «Tell Me You Love Me» και κυκλοφορεί στις 29 Σεπτεμβρίου, δύο χρόνια μετά το «Confident» με το οποίο τέθηκε υποψήφια στα 59α βραβεία Grammy, στις αρχές του έτους.

Το νήμα για το «Tell Me You Love Me» άρχισε να ξετυλίγει το «Sorry Not Sorry», η επιδεικτική απάντηση της Demi Lovato σε όλους τους επικριτές, τους κοινώς λεγόμενους «haters».

Ένα ξέφρενο πάρτι με καλεσμένους την Paris Hilton, τον Wiz Khalifa και τον Jamie Foxx και έγινε το video clip του τραγουδιού, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 118 εκατομμύρια προβολών στο YouTube. Προσθέστε άλλα 157,5 εκατομμύρια streams στο Spotify και θα διαπιστώσετε ότι το «Sorry Not Sorry» ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Στην πορεία, η Demi Lovato πρόσθεσε άλλα δύο κομμάτια στο παζλ της επερχόμενης δισκογραφικής δουλειάς της, φανερώνοντας μία κατεύθυνση επηρεασμένη από soul ήχους. Είναι το τραγούδι που έδωσε τον τίτλο του στο άλμπουμ, το «Tell Me You Love Me» και το «You Don’t Do It For Me Anymore», τα οποία διατίθενται μόνο στις πλατφόρμες streaming και αγοράς μουσικής.

Δύο εβδομάδες πριν την κυκλοφορία του «Tell Me You Love Me», η Demi Lovato αποκαλύπτει για πρώτη φορά τα δώδεκα τραγούδια που περιλαμβάνει.

Το tracklist του «Tell Me You Love Me»:

1. Sorry Not Sorry

2. Tell Me You Love Me

3. Sexy Dirty Love

4. You Don’t Do It For Me Anymore

5. Daddy Issues

6. Ruin The Friendship

7. Only Forever

8. Lonely

9. Cry Baby

10. Games

11. Concentrate

12. Hitchhiker

Σύμφωνα με δηλώσεις της 25χρονης τραγουδίστριας στο «ET Canada», στο «Lonely» θα συμμετέχει ένας άνδρας ράπερ, το όνομα του οποίου παραμένει μυστικό.

Η deluxe έκδοση θα περιέχει τη συνεργασία με τον Jax Jones στο «Instruction» και άλλα δύο τραγούδια.

