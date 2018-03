Η Demi Lovato κυκλοφορεί την ισπανόφωνη έκδοση του εντυπωσιακού τραγουδιού «Tell Me You Love Me».

Το δοκίμασε στο «Echame La Culpa» με τον Luis Fonsi και τώρα η Demi Lovato αποκαλύπτει σε όλους την ισπανική πλευρά της με την αντίστοιχη έκδοση του «Tell Me You Love Me».

Το τραγούδι προέρχεται από τον ομότιτλο, έκτο προσωπικό δίσκο της Αμερικανίδας τραγουδίστριας, ο οποίος κυκλοφόρησε στα τέλη του προηγούμενου Σεπτεμβρίου από τις Island / Safehouse / Hollywood Records / Universal Music.

Το «Tell Me You Love Me» έκανε ντεμπούτο στην πρώτη θέση 37 χωρών στο iTunes και ανέβηκε στο Νο3 του αμερικανικού «Billboard 200», για να γίνει ο ο έκτος συνεχόμενος δίσκος της 25χρονης που εισέρχεται στην κορυφαία πεντάδα της συγκεκριμένης κατάταξης.

Πριν λίγο καιρό, η Demi Lovato έδωσε εικόνα στο «Tell Me You Love Me» με ένα κινηματογραφικό video clip που γυρίστηκε στο Λος Άντζελες και στο οποίο συμπρωταγωνιστεί ο ηθοποιός, μοντέλο και ακτιβιστής Jesse Williams (Grey’s Anatomy).

Ακόμα και δεν είστε άριστος γνώστης της ισπανικής γλώσσας, μπορείτε να καταλάβετε ότι η ισπανόφωνη εκδοχή του «Tell Me You Love Me» διατηρεί το ίδιο θέμα και περίπου τους ίδιους στίχους.

Την ίδια ημέρα κυκλοφόρησε και η συνάντηση της Demi Lovato με τον DJ Khaled στο ενθαρρυντικό «I Believe» για το soundtrack της ταινίας «A Wrinkle In Time».

Ενδιάμεσα, η Demi Lovato ένωσε δυνάμεις με τον Luis Fonsi στο φλογερό «Échame La Culpa».

Το επόμενο στοίχημα του Πορτορικανού καλλιτέχνη μετά το σαρωτικό τυφώνα του «Despacito» ήταν σε συνεργασία με τη νεαρή pop star. Το αποτέλεσμα κρίνεται άκρως επιτυχημένο, με το «Échame La Culpa» να έχει σπάσει το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου προβολών στο YouTube.

Τις προηγούμενες ημέρες κυκλοφόρησε η αγγλόφωνη έκδοση του ντουέτου τους, η οποία πήρε τον τίτλο «Not On You».