Καταιγισμός ανακοινώσεων άλμπουμ στο μουσικό στερέωμα. Τη σκυτάλη παραλαμβάνει η Demi Lovato.

Αμέσως μετά την είδηση ότι θα εμφανιστεί στη σκηνή των MTV Video Music Awards 2017, η Demi Lovato φέρνει ακόμα πιο ευχάριστα νέα: Την ανακοίνωση του καινούριου δίσκου της.

Η προηγούμενη δισκογραφική δουλειά της -εδώ και λίγες ημέρες- 25χρονης τραγουδίστριας, το «Confident», κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 2014 και της χάρισε μία υποψηφιότητα στα βραβεία Grammy, ενώ κατέγραψε επιπλέον εννέα πλατινένια και πολυπλατινένια singles και πάνω από έξι δισεκατομμύρια από streams παγκοσμίως.

Το αμερικανικό «Rolling Stone» περιέγραψε το «Confident» ως «το άλμπουμ που γεννήθηκε (η Demi Lovato) να κάνει: Μία ηχηρή, λεία, δυναμική pop παραγωγή που αφήνει την ισχυρή φωνή της να αναρριχηθεί σε νέα συναισθηματικά υψηλά.»

Με τις εμπειρίες τριών ετών να έχουν μεσολαβήσει, η Demi Lovato προχωρά στον έκτο ολοκληρωμένο δίσκο της καλλιτεχνικής διαδρομής της.

Το εγχείρημα τιτλοφορείται «Tell Me You Love Me» και η κυκλοφορία του έχει οριστεί από τις Safehouse Records και Island / Universal Music για τις 29 Σεπτεμβρίου, περιέχοντας 12 τραγούδια στη βασική έκδοση και 15 στην deluxe. Παρεμπιπτόντως, την ίδια ακριβώς ημέρα θα κυκλοφορήσει και ο νέος δίσκος της Miley Cyrus.

Το εξώφυλλο του «Tell Me You Love Me». Το εξώφυλλο της deluxe έκδοσης.

Το πρώτο δείγμα από το «Tell Me You Love Me» συστήθηκε στα μέσα του Ιουλίου με το «Sorry Not Sorry», την επιδεικτική απάντηση της Demi Lovato στους επικριτές.

Ένα ξέφρενο πάρτι με καλεσμένους την Paris Hilton, τον Wiz Khalifa και τον Jamie Foxx και έγινε το video clip του τραγουδιού, το οποίο έχει ξεπεράσει τις 75 εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Προσθέστε άλλα 100,5 εκατομμύρια streams στο Spotify και θα διαπιστώσετε ότι το «Sorry Not Sorry» ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Ταυτόχρονα με την έναρξη προ-παραγγελιών, η Demi Lovato συστήνει το ομώνυμο τραγούδι του άλμπουμ, «Tell Me You Love Me» που αναμφισβήτητα εντυπωσιάζει.

Ακούστε το στο Spotify:

Ή στο Apple Music:

Εκτός από τα δύο singles που έχουμε γνωρίσει, οι μόνοι τίτλοι τραγουδιών από το άλμπουμ που είναι γνωστοί προς το παρόν είναι το «Sexy Dirty Love» και το «You Don’t Do It For Me Anymore».

Επιπροσθέτως, η deluxe έκδοση περιλαμβάνει και τη συνάντηση της Demi Lovato με τον Jax Jones στο «Instruction».