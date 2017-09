Οι τίτλοι τραγουδιών του «Tell Me You Love Me»

1. Sorry Not Sorry

2. Tell Me You Love Me

3. Sexy Dirty Love

4. You Don’t Do It For Me Anymore

5. Daddy Issues

6. Ruin The Friendship

7. Only Forever

8. Lonely (feat. Lil Wayne)

9. Cry Baby

10. Games

11. Concentrate

12. Hitchhiker

Επιπλέον στην deluxe έκδοση:

13. Instruction – Jax Jones feat. Demi Lovato & Stefllon Don)

14. Sorry Not Sorry (Acoustic)