Το «Tell Me You Love Me» είναι το ομώνυμο τραγούδι από το νέο άλμπουμ της Demi Lovato.

Η Demi Lovato μοιράζεται την ακουστική εκδοχή του ομώνυμου τραγουδιού του νέου δίσκου της, «Tell Me You Love Me», σε μία ξεχωριστή ζωντανή εκτέλεση.

Το τραγούδι προέρχεται από τον ομότιτλο, έκτο προσωπικό δίσκο της Αμερικανίδας τραγουδίστριας, ο οποίος κυκλοφόρησε στα τέλη του προηγούμενου Σεπτεμβρίου από τις Island / Safehouse / Hollywood Records / Universal Music.

Το «Tell Me You Love Me» έκανε ντεμπούτο στην πρώτη θέση 37 χωρών στο iTunes και ανέβηκε στο Νο3 του αμερικανικού «Billboard 200», για να γίνει ο ο έκτος συνεχόμενος δίσκος της 25χρονης που εισέρχεται στην κορυφαία πεντάδα της συγκεκριμένης κατάταξης.

Πριν λίγο καιρό, η Demi Lovato έδωσε εικόνα στο «Tell Me You Love Me» με ένα κινηματογραφικό video clip που γυρίστηκε στο Λος Άντζελες και στο οποίο συμπρωταγωνιστεί ο ηθοποιός, μοντέλο και ακτιβιστής Jesse Williams (Grey’s Anatomy).

Εκτός από την κυκλοφορία του άλμπουμ που απέσπασε άριστες κριτικές, η Demi Lovato μοιράστηκε το «Simply Complicated, ένα ντοκιμαντέρ διάρκειας 78 λεπτών που έχει προβληθεί πάνω από 14 εκατομμύρια φορές μέχρι σήμερα.

Το προηγούμενο διάστημα, η Demi Lovato ένωσε δυνάμεις με τον Luis Fonsi στο φλογερό «Échame La Culpa». Το επόμενο στοίχημα του Πορτορικανού καλλιτέχνη μετά το σαρωτικό τυφώνα του «Despacito» έχει μετρήσει 864 εκατομμύρια επισκέψεις στο YouTube

Στις 26 Φεβρουαρίου, η Demi Lovato θα αρχίσει την κοινή περιοδεία της με τον DJ Khaled, όπου θα συμμετέχει και η Kehlani. Μαζί θα εμφανιστούν σε είκοσι πόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά.