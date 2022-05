Demi Lovato: «Η ταυτότητα του φύλου μου δεν έχει καμία σχέση με τη μουσική μου»

«Το ύφος με το οποίο γράφω δεν έχει αλλάξει πραγματικά πολύ».

Οι θαυμαστές που περιμένουν από την Demi Lovato να περιγράψει λεπτομερώς μέσα από τα νέα τραγούδια της πώς ένιωσε όταν αποδέχτηκε πλήρως την queer ταυτότητά της και αποκάλυψε ότι είναι non-binary, μπορεί να απογοητευτούν με αυτό που θα ακούσουν, αν και τους διαβεβαιώνει ότι δεν θα αγνοήσει τελείως το θέμα.

Μιλώντας στο περιοδικό «Inked», η Demi Lovato σημείωσε: «Η ταυτότητα του φύλου μου δεν έχει καμία σχέση με τη μουσική μου ή την κατεύθυνση που ακολουθεί. Αλλά είμαι υπερήφανη που είμαι non-binary και μιλάω λίγο για την αποδοχή από τους άλλους στους στίχους των νέων τραγουδιών μου».

«Έχω κάνει λίγα τραγούδια μόνο, οπότε είναι ακόμα εντελώς στην αρχή», αποκάλυψε σχετικά με την πρόοδο του επόμενου άλμπουμ της, το οποίο θα διαδεχθεί το «Dancing With The Devil… The Art Of Starting Over» του 2021.

«Το ύφος με το οποίο γράφω δεν έχει αλλάξει πραγματικά πολύ. Απλά μπαίνω στο στούντιο, σκέφτομαι μια ιδέα που με συναρπάζει και που με κάνει να θέλω να γράψω ένα τραγούδι γι’ αυτήν», συνέχισε.

Η Demi Lovato περιέγραψε το νέο υλικό της ως «πιο ροκ από οτιδήποτε άλλο» και πρόσθεσε: «Ελπίζω οι θαυμαστές μου να βρουν έμπνευση στα νέα τραγούδια που θα κυκλοφορήσουν και κάτι με το οποίο θα μπορέσουν να ταυτιστούν σε αυτές τις εποχές αβεβαιότητας».

Αλλά αυτό για το οποίο ανυπομονεί περισσότερο η 29χρονη τραγουδίστρια, η οποία χρησιμοποιεί τις αντωνυμίες «οι / αυτοί» για τον εαυτό της, είναι να επιστρέψει στη σκηνή: «Δεν έχω τραγουδήσει κανένα από τα νέα τραγούδια μου και αυτό είναι για το οποίο ανυπομονώ περισσότερο», σχολίασε.

Παρά το γεγονός ότι προανήγγειλε μία στροφή προς μία ροκ κατεύθυνση στον ήχο της στο επόμενο άλμπουμ της, η Demi Lovato ίσως συμπεριλάβει στο πρόγραμμα των εμφανίσεών της και ορισμένες από τις παλαιότερες επιτυχίες, καθώς «εξακολουθεί να της αρέσει να τραγουδά το “Cool For The Summer”».

Φυσικά, η Demi Lovato μίλησε στο περιοδικό «Inked» και για τα τατουάζ της: Έχει 22 και δεν μετανιώνει για κανένα από αυτά. «Είναι σημαντικό για μένα να έχω έργα τέχνης στο σώμα μου που αντιπροσωπεύουν αυτό που είμαι», εξήγησε.