Demi Lovato: Η συγκίνηση των καλλιτεχνών για την εμφάνισή της στα Grammy

Η Demi Lovato ανέβηκε στη σκηνή των Βραβείων Grammy 2020 το βράδυ της Κυριακής (26/01) για να παρουσιάσει το ολοκαίνουργιο τραγούδι «Anyone» στην πρώτη της ζωντανή εμφάνιση μετά από σχεδόν δύο χρόνια απουσίας.

Η εμφάνιση της τραγουδίστριας συγκίνησε τους παριστάμενους και τους τηλεθεατές, μεταξύ των οποίων αρκετοί διάσημοι συνάδελφοί της.

Τη μεγαλύτερη συγκίνηση ένιωσε όμως η ίδια η Demi Lovato.

Η 27χρονη Αμερικανίδα δεν κατάφερε να αντέξει τη συναισθηματική φόρτιση της στιγμής και σταμάτησε τη μουσική λίγα μόλις δευτερόλεπτα αφού άρχισε να παίζει να πιάνο που τη συνόδευε, προκειμένου να τραγουδήσει από την αρχή το «Anyone» που κυκλοφόρησε αμέσως μετά.

Η ηλεκτρισμένη στιγμή μεταδόθηκε ζωντανά κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των Βραβείων Grammy 2020.

Πολλοί ήταν οι συνάδελφοι της Demi Lovato που εξέφρασαν μέσω των κοινωνικών δικτύων τη συγκίνησή τους, επαινώντας την τραγουδίστρια για την εκπληκτική ερμηνεία της.

«Demi Lovato, μόλις με κατέστρεψες», έγραψε η P!nk.

«Είμαι τόσο χαρούμενη που είσαι εδώ και τραγουδάς αυτά τα λόγια. Μόλις έδωσες σε όλο τον κόσμο ένα δώρο κατευθείαν μέσα από την καρδιά σου. Σε ευχαριστώ», πρόσθεσε.

Oh Demi Lovato, you just tore me down. I’m so glad you’re here to sing those words, to sing like that. You just gave the whole world a gift straight from the heart. Thank you.

— P!nk (@Pink) January 27, 2020