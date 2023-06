Η Demi Lovato ανοίγει πόλεμο ενάντια στο κατεστημένο με το νέο single «Swine»

Η Demi Lovato ανοίγει πόλεμο για την προστασία των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων στο music video του «Swine».

Η Demi Lovato κυκλοφορεί το «Swine», ένα δυνατό τραγούδι εμπνευσμένο από τα εκατομμύρια των ανθρώπων του κινήματος για την αναπαραγωγική δικαιοσύνη που έχουν κινητοποιηθεί και συνεχίζουν να αγωνίζονται για το δικαίωμα στην επιλογή.

Το τραγούδι κυκλοφορεί ενόψει της συμπλήρωσης ενός έτους από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών να καταργήσει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στην άμβλωση.

Τα καθαρά κέρδη της Demi Lovato από το τραγούδι για περίοδο ενός έτους θα δοθούν στο Ταμείο Αναπαραγωγικής Δικαιοσύνης του Ιδρύματος Demi Lovato, το οποίο με τη σειρά του θα παραχωρήσει τα κεφάλαια σε τρεις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις: τις NARAL Pro-Choice America, Plan C και The National Network of Abortion Funds.

«Έχει περάσει ένας χρόνος από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να καταργήσει το συνταγματικό δικαίωμα στην ασφαλή άμβλωση, και παρόλο που η πορεία προς τα εμπρός είναι δύσκολη, πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε ενωμένοι στον αγώνα μας για την αναπαραγωγική δικαιοσύνη», δηλώνει η Demi Lovato.

«Δημιούργησα το “Swine” για να δυναμώσω τις φωνές όσων υπερασπίζονται την επιλογή και την αυτονομία του σώματος», εξηγεί.

«Θέλω αυτό το τραγούδι να ενδυναμώσει όχι μόνο τους ανθρώπους που γεννούν σε αυτή τη χώρα, αλλά και όλους όσοι υπερασπίζονται την ισότητα, να αγκαλιάσουν τη δύναμή τους και να αγωνιστούν για έναν κόσμο όπου θα αναγνωρίζεται το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να λαμβάνει αποφάσεις για το σώμα του», αναφέρει.

Το «Swine» αξιοποιεί τη στροφή της Demi Lovato προς το pop punk, επικοινωνώντας την οργή και την απογοήτευσή της μέσα από τους βρυχηθμούς των κιθάρων και τα βαριά κρουστά.

Στο music video για το «Swine», που σκηνοθέτησε η Meriel O’Connell, η Demi Lovato ηγείται μίας επανάστασης ενάντια σε μία ομάδα ανδρών που ετοιμάζονται να αποφασίσουν τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν με το σώμα τους οι άνθρωποι που κάθονται μπροστά τους.

Η Demi Lovato διαλύει τις προσπάθειές τους για τη νομοθεσία, βάζει φωτιά σε ένα σοκάκι και αναπαριστά την εικόνα του Μυστικού Δείπνου – σε μία αναφορά στους στίχους του «Swine» που επισημαίνουν την υποκρισία του να θέλεις να προστατέψεις τις χριστιανικές αξίες έναντι της επιβίωσης όχι μόνο των ανθρώπων που στερούνται τα δικαιώματά τους, αλλά και των παιδιών που κατά συνέπεια αναγκάζονται να αποκτήσουν.

Στον ιστότοπο της Demi Lovato έχει δημιουργηθεί ένα κέντρο πόρων με έμφαση στην αναπαραγωγική δικαιοσύνη.

Ο ιστότοπος περιλαμβάνει έναν χάρτη σε συνεργασία με το The 19th που εμφανίζει την κατάσταση των δικαιωμάτων στην άμβλωση σε κάθε πολιτεία των ΗΠΑ αυτή τη στιγμή, καθώς το νομικό τοπίο αλλάζει συνεχώς.

Υπάρχουν επίσης πληροφορίες για θέματα όπως το πώς μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες άμβλωσης στην περιοχή τους, μία τηλεφωνική γραμμή που μπορούν να καλέσουν αν χρειάζονται άμεση υποστήριξη, ποια κονδύλια μπορεί να είναι διαθέσιμα για τους ενδιαφερόμενους και πώς να έχουν πρόσβαση σε χάπια άμβλωσης.

Υπάρχει ένας χώρος για να πουν οι άλλοι την ιστορία τους, η οποία στη συνέχεια θα μεταφερθεί από την Demi Lovato και τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις με τις οποίες συνεργάζεται.

Τέλος, υπάρχει ένα widget δωρεάς, όπου όλα τα έσοδα θα πηγαίνουν στο Ταμείο Αναπαραγωγικής Δικαιοσύνης του Ιδρύματος Demi Lovato, το οποίο με τη σειρά του θα τα διαθέτει στις προαναφερθείσες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.