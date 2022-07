Η Demi Lovato αποκαλύπτει το νέο single «Substance»

Το «Substance» συνοδεύεται από ένα music video που είναι τόσο αγριεμένο όσο και το ίδιο το τραγούδι.

Η Demi Lovato παρουσιάζει με το «Substance» το δεύτερο single από το επερχόμενο όγδοο άλμπουμ της, «Holy Fvck», το οποίο θα κυκλοφορήσει από την Island Records / Universal Music στις 19 Αυγούστου.

«Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που μοιράζομαι άλλη μια γεύση από όσα επιφυλάσσει αυτό το άλμπουμ. Όλοι μπορούμε να ταυτιστούμε με την αναζήτηση για κάτι περισσότερο στη ζωή και θέλω αυτό το τραγούδι να σας κάνει να νιώσετε ότι περνάτε καταπληκτικά ενώ το κάνετε», δήλωσε η Demi Lovato για το «Substance».

Το μουσικό βίντεο για το «Substance», σε σκηνοθεσία του Cody Critcheloe (SSION), παραπέμπει στα pop-punk μουσικά βίντεο των τελών της δεκαετίας του ’90 και των αρχών του 2000, αλλά με μια μοντέρνα πινελιά.

Η Demi Lovato και η ποικιλόμορφη παρέα της διασκεδάζουν, ενώ προκαλούν τον όλεθρο σε νοσταλγικές σκηνές σε ένα εστιατόριο και σε ένα πάρτι, πριν τελικά καταλήξουν σε ένα κόκκινο χαλί για να χαλάσουν την ησυχία για ακόμα μία φορά.

Παράλληλα, δόθηκε στη δημοσιότητα και το tracklist του επερχόμενου άλμπουμ «Holy Fvck» της Demi Lovato, το οποίο περιλαμβάνει συνεργασίες με τον Yungblud, τους Royal & The Serpant και τους Dead Sara.

Το «Holy Fvck» περιέχει 16 τραγούδι και θα κυκλοφορήσει σε ψηφιακή μορφή και σε CD, κασέτα και LP δίσκο βινυλίου.

Αυτό το άλμπουμ είναι ένα ηχητικό ταξίδι που έχει ως βάση του τις rock και pop-punk ρίζες της Demi Lovato και πραγματοποιεί μια ειλικρινή αλλά και γλαφυρή αναδρομή στις εμπειρίες της.

Το πρώτο single τουv ήταν το «Skin Of My Teeth», ένα τραγούδι με αυτοβιογραφικό χαρακτήρα και ειλικρινείς στίχους, το οποίο γνώρισε τον έπαινο των οπαδών και των κριτικών.

Η Demi Lovato θα παρουσιάσει το άλμπουμ στους θαυμαστές της σε όλη τη Νότια και Βόρεια Αμερική αυτό το φθινόπωρο στο πλαίσιο της περιοδείας «Holy Fvck Tour», που θα ξεκινήσει στις 13 Αυγούστου και θα περιλαμβάνει συνολικά 32 συναυλίες στο πρόγραμμά της.

Το tracklist του «Holy Fvck»

1. Freak (ft. Yungblud)

2. Skin of My Teeth

3. Substance

4. Eat Me (ft. Royal & The Serpent)

5. Holy Fvck

6. 29

7. Happy Ending

8. Heaven

9. City of Angels

10. Bones

11. Wasted

12. Come Together

13. Dead Friends

14. Help Me (ft. Dead Sara)

15. Feed

16. 4 Ever 4 Me!