Η Demi Lovato κυκλοφορεί το νέο τραγούδι «Still Alive» για την ταινία «Scream VI»

Η Demi Lovato έρχεται αντιμέτωπη με τον Ghostface στο music video του «Still Alive».

Η Demi Lovato κυκλοφορεί το νέο τραγούδι «Still Alive» για την επερχόμενη ταινία τρόμου «Scream VI» της Paramount Pictures και της Spyglass Media Group.

Το δυναμικό τραγούδι καταφθάνει μαζί με ένα μουσικό βίντεο με την κατάλληλη αισθητική. Στο βίντεο για το «Still Alive», ο κόσμος της ταινίας εισβάλλει στην πραγματική ζωή, με την Demi Lovato και τους φίλους της να παρακολουθούν μία ιδιωτική προβολή του «Scream VI», πριν να βρεθούν στο κυνήγι του ίδιου του Ghostface.

Η Demi Lovato αναλαμβάνει τον εμβληματικό ρόλο του «Final Girl» καθώς έρχεται αντιμέτωπη με τον Ghostface στην τελευταία πράξη του βίντεο.

Το music video για το «Still Alive» σκηνοθέτησε ο Jensen Noen και περιλαμβάνει εμφανίσεις από τον Mike Shinoda των Linkin Park και τον Spencer Charnas των Ice Nine Kills. Το τραγούδι γράφτηκε από τους Demi Lovato, Mike Shinoda και Laura Veltz.

«Δεν θα μπορούσα να σκεφτώ μία ιδανικότερη στέγη για το “Still Alive” από το σύμπαν του “Scream”. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια των ταινιών, οπότε είναι τιμή μου να συμμετέχω σε ένα τόσο εμβληματικό franchise τρόμου», δηλώνει η Demi Lovato.

Το «Still Alive» ακούγεται στην έναρξη των τίτλων τέλους της ταινίας του «Scream VI» και αποτελεί το πρώτο δείγμα νέας μουσικής από την Demi Lovato μετά το άλμπουμ «Holy Fvck» που κυκλοφόρησε πέρυσι.

Στο άλμπουμ, το οποίο περιείχε τα singles «29», «Substance» και «Skin Of My Teeth», η Demi Lovato επέστρεψε στις rock και pop-punk ρίζες της και ένωσε επίσης τις δυνάμεις της με τους Yungblud, Royal & The Serpent και Dead Sara.

Το «Holy Fvck» έκανε το ντεμπούτο του στο Νο. 1 σε τρία ξεχωριστά charts του Billboard – για τα Top Rock & Alternative Albums, τα Top Rock Albums και τα Top Alternative Albums.

Το «Scream VI» ακολουθεί τους επιζήσαντες ηθοποιούς της περσινής ταινίας καθώς αφήνουν πίσω τους το Woodsboro και τους φόνους του Ghostface για να ξεκινήσουν ένα νέο κεφάλαιο.

Στο «Scream VI» πρωταγωνιστούν, μεταξύ άλλων, οι Jenna Ortega, Courteney Cox, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Melissa Barrera και Hayden Panettiere. Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 9 Μαρτίου.