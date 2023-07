Demi Lovato: Συναντά τον Slash στη rock εκδοχή του «Sorry Not Sorry» από το νέο άλμπουμ «Revamped»

Η Demi Lovato μεταμορφώνει στο νέο άλμπουμ της δέκα από τις πιο αγαπημένες επιτυχίες της.

Η Demi Lovato αποκαλύπτει τη rock εκδοχή της επιτυχίας της «Sorry Not Sorry» με τη συμμετοχή του Slash.

Παράλληλα, η Demi Lovato ανακοινώνει ότι στις 15 Σεπτεμβρίου θα κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ «Revamped», το οποίο θα περιέχει ροκ εκδοχές των πιο γνωστών επιτυχιών της.

Με τη νέα δυναμική ερμηνεία και την ανανεωμένη παραγωγή από τους Warren ‘Oak’ Felder, Keith «Ten4» Sorrells και Alex Nice, το «Sorry Not Sorry (Rock Version)» μεταμορφώνεται σε μία ολοκαίνουργια ηλεκτρισμένη επιτυχία.

Διαφήμιση

Ο θρυλικός κιθαρίστας Slash των Guns N’ Roses, που συχνά ανακηρύσσεται ως ο καλύτερος κιθαρίστας όλων των εποχών, προσφέρει τα αιχμηρά του riffs και ένα σόλο σε υψηλή ένταση που ταιριάζει απόλυτα στην ανανεωμένη εκδοχή του τραγουδιού.

Το «Sorry Not Sorry» κυκλοφόρησε πριν από έξι χρόνια ως lead single του άλμπουμ «Tell Me You Love Me» της Demi Lovato.

Στη συνέχεια, το «Sorry Not Sorry» έγινε το τέταρτο single της Demi Lovato στο Top 10 του Billboard Hot 100 και το τραγούδι της που έφτασε στην υψηλότερη θέση στο charts. Σήμερα είναι πέντε φορές πλατινένιο.

Το «Sorry Not Sorry (Rock Version)» διαδέχεται την κυκλοφορία των «Heart Attack (Rock Version)» και «Cool For The Summer (Rock Version)», ενώ πολλές ακόμα νέες εκδοχές θα ακολουθήσουν στο άλμπουμ «REVAMPED».

Με ολοκαίνουργιες ερμηνείες και νέα παραγωγή, η Demi Lovato ανανεώνει στο «Revamped» τα τραγούδια που έχουν χαρακτηρίσει την καριέρα της και τους δίνει μία διαφορετική πνοή που αντικατοπτρίζει το σημερινό καλλιτεχνικό όραμά της.

Μέσα από τις νέες εκδοχές της μουσικής της, η Demi Lovato αναδεικνύει την καλλιτεχνική ανάπτυξη και την ευελιξία της, καθώς εξελίσσει απρόσκοπτα τα τραγούδια της από pop σε rock, διατηρώντας παράλληλα τις χαρακτηριστικές δυναμικές ερμηνείες της.

Η Demi Lovato δήλωσε: «Ο Slash είναι ένας εμβληματικός καλλιτέχνης του οποίου είμαι θαυμάστρια εδώ και χρόνια, είναι απόλυτη τιμή να έχω έναν τέτοιο θρύλο όπως αυτός στη ροκ εκδοχή του “Sorry not Sorry”».

«Με το “REVAMPED”, ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής στα τραγούδια που είχαν τη μεγαλύτερη απήχηση στους θαυμαστές και έπαιξαν μεγάλο ρόλο στην καριέρα μου, δίνοντάς τους μία συναρπαστική νέα ζωή», συνέχισε.

«Η δημιουργία αυτού του project ήταν απίστευτα διασκεδαστική και μου επέτρεψε να εκφράσω το πάθος μου για τη ροκ μουσική με έναν νέο τρόπο και νιώθω πολύ πιο κοντά στην παλαιότερη μουσική μου χάρη σε αυτό. Ανυπομονώ να ακούσουν όλοι περισσότερα!», είπε.

Η Demi Lovato παρουσίασε για πρώτη φορά ροκ εκδοχές ορισμένων τραγουδιών που περιλαμβάνονται στο «Revamped» στην περιοδεία της «Holy Fvck» το 2022 για την προώθηση του ομώνυμου άλμπουμ της.

Στην αμιγώς γυναικεία μπάντα της Demi Lovato στην περιοδεία συμμετείχε επίσης η Nita Strauss, μία από τις πιο αξιόλογες κιθαρίστριες της ροκ μουσικής.

Στο «Holy Fvck», το οποίο περιελάμβανε τα singles «29», «Substance» και «Skin of My Teeth», η Demi Lovato επέστρεψε στις rock και pop-punk ρίζες της και συνεργάστηκε με τους Yungblud, Royal & The Serpent και Dead Sara.

Το άλμπουμ έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 σε τρία διαφορετικά charts του Billboard: Top Rock & Alternative Albums, Top Rock Albums και Top Alternative Albums.