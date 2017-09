Αντίστροφα μετά η Demi Lovato για την κυκλοφορία του «Tell Me You Love Me», κορυφώνοντας την προσμονή με το «Sexy Dirty Love».

Η Demi Lovato προχωρά στην τελική ευθεία για την άφιξη του νέου άλμπουμ της, αποκαλύπτοντας ένα επιπλέον τραγούδι του, το τέταρτο διαδοχικά.

Μία εβδομάδα απομένει έως ότου, στις 29 Σεπτεμβρίου, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια κρατήσει στα χέρια της τον έκτο προσωπικό δίσκο της με τίτλο «Tell Me You Love Me» και τις ετικέτες των Safehouse, Hollywood Records και Island / Universal Music.

Έως τώρα, το σκηνικό έχουν συνθέσει τρία ξεχωριστά τραγούδια.

Η αρχή έγινε απαραιτήτως με το «Sorry Not Sorry», την επιδεικτική απάντηση της Demi Lovato στους επικριτές, τους κοινώς λεγόμενους «haters» και το αποτέλεσμα τη δικαιώνει.

Μέσα σε δύο μήνες περίπου, το τραγούδι έχει ξεπεράσει τα 179,7 εκατομμύρια αναπαραγωγών στο Spotify και τα 133 εκατομμύρια προβολών στο YouTube, με ένα video clip όπου δήλωσαν την παρουσία τους η Paris Hilton, ο Wiz Khalifa και ο Jamie Foxx.

Ακολούθως, η Demi Lovato κινήθηκε σε soul μονοπάτια. Σύστησε το ομώνυμο τραγούδι του επερχόμενου δίσκου της «Tell Me You Love Me» και το «You Don’t Do It for Me Anymore», εντυπωσιάζοντας όλο και περισσότερο σε μία επίδειξη της φωνητικής της εμβέλειας.

Ένα βήμα πριν την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της, η Demi Lovato κορυφώνει την προσμονή με το «Sexy Dirty Love», ένα τραγούδι που διαφέρει ηχητικά με ό,τι κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή και αποτελεί μία ευχάριστη προσθήκη στις soul αναζητήσεις του «Tell Me You Love Me».

Ακούστε το στο Spotify:

Ή στο Apple Music:

Σημειωτέον, στις 12 Οκτωβρίου καταφθάνει στο YouTube το ντοκιμαντέρ «Demi Lovato: Simply Complicated».

Το φιλμ θα παρουσιάσει τα παρασκήνια από τη ζωή της τραγουδίστριας, την ηχογράφηση του επερχόμενου δίσκου μέχρι και τις πράξεις φιλανθρωπίας και ακτιβισμού που πραγματοποιεί.

Δείτε επίσης:

Η ερωτική φωτογράφηση της Demi Lovato για το νέο άλμπουμ