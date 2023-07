Η Demi Lovato θυμάται πώς έκανε come out στους γονείς της – Η απρόσμενη αντίδρασή τους

Η Demi Lovato αποκάλυψε ποια ήταν η απρόσμενη των γονιών της όταν τους μίλησε για τη σεξουαλικότητά της.

Η Demi Lovato περιέγραψε πώς έκανε come out στη μητέρα της και τον πατριό της σε μία καθοριστική στιγμή στη ζωή της.

Η 30χρονη τραγουδίστρια αποκάλυψε το 2021 ότι ήταν non-binary, ενώ από τον Αύγουστο του 2022 έχει σχέση με τον Καναδό τραγουδιστή Jute$.

Μιλώντας για τη σεξουαλική ταυτότητα, η Demi Lovato είπε σε μία νέα συνέντευξή της στο SiriusXM: «Προέρχομαι από ένα χριστιανικό υπόβαθρο και ήμουν queer καθώς μεγάλωνα και δεν το έλεγα στον κόσμο μέχρι να νιώσω άνετα με αυτό».

Διαφήμιση

«Χρειάστηκε να φτάσω στα 25 μου για να το αποκαλύψω στη μητέρα μου. Ήμουν αμφιφυλόφιλη τότε και μετά συνειδητοποίησα ότι είμαι πανσεξουαλική. Μου πήρε αρκετό καιρό», παραδέχθηκε.

Η Demi Lovato θυμήθηκε πώς έκανε come out στον πατριό της, Eddie De La Garza, το 2015, όταν κυκλοφόρησε το τραγούδι της «Cool For The Summer».

«Κυκλοφόρησα το “Cool For The Summer” πριν κάνω coming out στους γονείς μου», είπε γελώντας, πριν παραθέσει μερικούς από τους «πολύ προφανείς» στίχους του τραγουδιού για τη σεξουαλικότητά της, όπως το: «Πήρα μία γεύση από το κεράσι, απλά πρέπει να δαγκώσω μία μπουκιά».

«Είναι πολύ προφανές, αλλά δεν ένιωθα ότι ήμουν έτοιμη», εξήγησε η τραγουδίστρια.

«Μία ημέρα πήγαινα σε μία συναυλία. Ήμουν στο αεροπλάνο και ήμουν με τον πατριό μου, ο οποίος είναι ουσιαστικά ο μπαμπάς μου και είπα: “Έι, πρέπει να σου πω κάτι. Μου αρέσουν και εμένα τα κορίτσια”. Και μου απάντησε: “Ναι, το ξέρω. Έχεις βγάλει το Cool For The Summer”», περιέγραψε.

Όσο για τη μητέρα της, Dianna De La Garza, η Demi Lovato ανέφερε ότι «είχε περίπου την ίδια αντίδραση».

«Ετοιμαζόμουν να βγω ραντεβού με μία κοπέλα και δεν ήξερα αν θα με φωτογράφιζαν ή τι θα συνέβαινε, και μου άρεσε πολύ αυτή η κοπέλα. Σκέφτηκα: “Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το πω στη μητέρα μου σε περίπτωση που το πράγμα σοβαρέψει”», είπε.

«Έβαλα τη μητέρα μου να καθίσει και της είπα: “Πρέπει να σου μιλήσω. Ετοιμάζομαι να βγω ραντεβού με μία κοπέλα και ήθελα να το μάθεις και να το ακούσεις από εμένα ότι και εμένα μου αρέσουν τα κορίτσια”», συνέχισε.

Η μητέρα της Demi Lovato σχεδόν άρχισε να κλαίει και της είπε: «Θέλω απλώς να είσαι ευτυχισμένη».

Η αντίδρασή της ήταν «πολύ πολύτιμη» για την Demi Lovato, επειδή «υπάρχουν τόσοι πολλοί γονείς που δεν αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο και αυτό μου ραγίζει την καρδιά».

Με αυτό το σκεπτικό, η Demi Lovato χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μιλήσει για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

Διαφήμιση

«Είναι επίσης πολύ σημαντικό για εμένα να προσφέρω αυτή την ενέργεια και να είμαι μέρος της κοινότητας και να προσφέρω έναν ασφαλή χώρο», δήλωσε.

«Γι’ αυτό κάνω συνεχώς αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το τι σημαίνει να είσαι queer. Πράγματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, τι συμβαίνει, τρέχοντα γεγονότα, κάνω αναρτήσεις γι’ αυτά γιατί είναι πολύ σημαντικά για εμένα», ανέφερε.