Demi Lovato: Γιορτάζει τα γενέθλιά του με το video του «Melon Cake»

Στο συναισθηματικό, αλλά και χαρούμενο, τραγούδι το Demi Lovato περιγράφει πώς έλεγχαν οι προηγούμενες συνεργάτες του τη διατροφή του.

Το Demi Lovato κυκλοφορεί ένα πρωτότυπο μουσικό βίντεο για το τραγούδι «Melon Cake» με αφορμή τα πρόσφατα γενέθλιά του.

Σε σκηνοθεσία της Hannah Lux Davis, το «Melon Cake» μαγνητίζει αμέσως με τις έντονες εικόνες του, οι οποίες ζωντανεύουν τους ειλικρινείς στίχους του τραγουδιού.

Το μουσικό βίντεο έκανε πρεμιέρα αποκλειστικά στη σελίδα του Lovato στο Facebook την ημέρα των γενεθλίων του, στις 20 Αυγούστου, μαζί με ένα αποκλειστικό παρασκηνιακό αφιέρωμα στο IGTV και μία λίστα αναπαραγωγής Stories με θέμα τα γενέθλια στο Instagram.

Το «Melon Cake» προέρχεται από το αναγνωρισμένο από τους κριτικούς άλμπουμ «Dancing With The Devil… The Art Of Starting Over» του Lovato, το οποίο έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard Album Sales Chart και στο Νο. 2 του Billboard 200 μετά την κυκλοφορία του από την Island Records / Universal Music στις 2 Απριλίου.

Στο τραγούδι το Demi Lovato περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο έλεγχε τη διατροφή του η προηγούμενη ομάδα του. Ο τίτλος του «Melon Cake» αναφέρεται στις φέτες καρπουζιού με σαντιγί χωρίς λιπαρά που έτρωγε στα γενέθλιά της αντί για πραγματική τούρτα, καθώς δεν επιτρεπόταν κάτι άλλο.

Στους στίχους αποκαλύπτει ότι οι πρώην συνεργάτες του προσπάθησαν να μεταμορφώσουν το Lovato «σε μέγεθος Barbie και εγώ υποχρεώθηκα». Επίσης ισχυρίζεται ότι κάποιος από την ομάδα του απολύθηκε επειδή του έφερε σοκολάτα.

«Συνήθιζα να τρώω “τούρτα” καρπουζιού στα γενέθλιά μου αντί για πραγματική τούρτα γενεθλίων. Ήταν αυτή η νερωμένη, διατροφική εκδοχή της τούρτας γενεθλίων που ήταν βασικά άπαχη σαντιγί ή κρέμα καρύδας πάνω σε ένα καρπούζι κομμένο σαν κέικ», περιέγραψε σε συνέντευξη στο Apple Music.

Το Demi Lovato απόλαυσε ξανά μία πραγματική τούρτα στα 27α γενέθλιά της, τον Αύγουστο του 2019, τα οποία τα γιόρτασε μαζί με το νέο μάνατζέρ του, Scooter Braun, παρακολουθώντας μία συναυλία της Ariana Gande στο Λονδίνο.

«Αυτό μπορεί να φαίνεται ασήμαντο σε κάποιον που δεν έχει παλέψει με διατροφικά προβλήματα, αλλά για κάποιον σαν εμένα που το έχει ξεπεράσει αυτό, βγήκα από τη ζώνη άνεσής μου τρώγοντας πραγματική τούρτα γενεθλίων. Ήταν ένα μεγάλο βήμα για μένα και ήθελα να το γιορτάσω», τόνισε για τη σημασία του «Melon Cake».