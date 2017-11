Η συνεργασία της Demi Lovato και του Luis Fonsi, για την οποία όλοι γνωρίζαμε αλλά οι ίδιοι δε μιλούσαν, αποκαλύπτεται για πρώτη φορά.

Η Demi Lovato ενώνει δυνάμεις με τον Luis Fonsi και η είδηση δεν είναι πια (κοινό) μυστικό.

Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά που πυροδοτεί τις φήμες. Τις τελευταίες εβδομάδες διαδιδόταν στα μέσα ενημέρωσης η επικείμενη συνύπαρξη της Αμερικανίδας με τον τραγουδιστή από το Πουέρτο Ρίκο, χωρίς να επιβεβαιώνει ή να διαψεύδει κανείς τις πληροφορίες. Όμως κίνησαν τις υποψίες, όταν επισκέφθηκαν ο ένας το λογαριασμό του άλλου στο Instragram και σχολίασαν από μία ανάρτηση.

Η Demi Lovato κυκλοφόρησε στα τέλη Σεπτεμβρίου τον έκτο δίσκο της «Tell Me You Love Me» και έχει ενθουσιάσει πολλούς κριτικούς. Η 25χρονη τραγουδίστρια κέρδισε το προσωπικό στοίχημα και πλέον εκκρεμεί το εκείνο των βραβείων Grammy. Θα αποσπάσει το «Tell Me You Love Me» μία υποψηφιότητα, στα βήματα του «Confident»;

Από την πλευρά του, ο Luis Fonsi εξάπλωσε παγκοσμίως τη φήμη του με την απόλυτη επιτυχία της φετινής χρονιάς. Το πασίγνωστο «Despacito» με τον Daddy Yankee σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του και κατέκτησε όποια κορυφή συνάντησε, ειδικά από τη στιγμή που ο Justin Bieber συνέβαλε στο επίσημο remix.

Το ισπανόφωνο τραγούδι της Demi Lovato και του Luis Fonsi έχει τον τίτλο «Échame La Culpa». Οι χρήστες του διαδικτύου πίστευαν εκ των προτέρων ότι αυτή είναι η ονομασία της συνεργασίας, επειδή ο 39χρονος τραγουδιστής το παρουσίασε σε συναυλία της καλοκαιρινής περιοδείας του και τώρα επαληθεύονται.

Το single κυκλοφορεί την επόμενη Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου και έχει οπτικοποιηθεί με ένα video clip που θα απολαύσουμε σύντομα, αν όχι με την άφιξη του τραγουδιού. Οι δύο καλλιτέχνες δημοσίευσαν ένα απόσπασμα του τραγουδιού στα κοινωνικά δίκτυα.

Ακούστε το παρακάτω: