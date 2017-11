Χωρίς αντίρρηση, η Demi Lovato διανύει την πιο εξομολογητική φάση της ζωής της και το επιβεβαιώνει σε κάθε συνέντευξη.

Η Demi Lovato στήθηκε στο φακό του περιοδικού «Legend» και αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες για θέματα που ήδη γνωρίζαμε, αλλά και για πτυχές που παρέμεναν αθέατες.

Η συνέντευξη φιλοξενείται στο τεύχος Νοεμβρίου και τη φωτογράφιση πραγματοποίησε ο Γερμανός Dennis Leupold.

Το νέο χόμπι της είναι το jiu-jitsu. Πώς προέκυψε;

«Είναι εθισμός. Βρήκα το “Unbreakable”, το γυμναστήριο όπου προπονούμαι στο Λος Άντζελες, πριν από ενάμιση χρόνο περίπου. Και ήταν σε μια εποχή στη ζωή μου, όπου πραγματικά χρειαζόμουν κάποια αλλαγή. Πραγματικά ερωτεύθηκα το MMA [μικτές πολεμικές τέχνες] και το βραζιλιάνικο jiu-jitsu. Πρόσφατα πήρα την μπλε ζώνη από τον προπονητή μου, κάτι που είναι πραγματικά μεγάλη υπόθεση για εμένα.»

Πώς κάνει κάτι τόσο δύσκολο και ενδυναμωτικό άλλαξε τη ζωή και τη νοοτροπία της Demi Lovato;

«Έχει πραγματικά αλλάξει την αυτοπεποίθησή μου. Έχει αλλάξει πώς βλέπω τον κόσμο όταν απλά περπατώ. Αισθάνομαι πιο ασφαλής, γνωρίζοντας ότι δε χρειάζεται να βασίζομαι πλήρως στους σωματοφύλακες για την προσωπική μου ασφάλεια, πράγμα που επηρεάζει πραγματικά το πώς βλέπω τα πάντα. Το να έχω αυτή την εμπιστοσύνη είναι σημαντικό. Πραγματικά σε βγάζει από το μυαλό σου και σε βάζει σε ένα μέρος διαλογισμού.

Είσαι αναγκασμένος να εστιάσεις στην επόμενη κίνηση, την επόμενη επίθεση ή άμυνα και πώς θα ανταποκριθείς. Είναι παρόμοιο με το σκάκι στο ότι χρειάζεται τόση πολλή στρατηγική, αλλά έχει πολύ μεγαλύτερη συνέπεια που είσαι ακριβώς σε εκείνη τη στιγμή.

Λατρεύω την ισορροπία τόσο των σωματικών όσο και των πνευματικών πτυχών. Δεν συμμετέχω απαραίτητα μάχες, αλλά μου αρέσει η προπόνηση. Δεν έχω έναν αγαπημένο αθλητή, για παράδειγμα, αλλά μου αρέσει η τέχνη και η δραστηριότητά μου.»

Το single «Sorry Not Sorry» ανέβηκε στην κορυφή των chart των pop τραγουδιών στο «Billboard». Πώς αισθάνεσαι η Demi Lovato με άλλη μία Νο1 επιτυχία στο βιογραφικό της;

«Είναι απίστευτο! Αυτό συνέβη χθες και είναι η δεύτερη φορά που “χτυπάω” το Νο1, το οποίο είναι απλώς τρελό. Αυτό το τραγούδι προέρχεται από ένα πραγματικά διαφορετικό μέρος για εμένα. Όταν το κυκλοφόρησα, πολλοί άνθρωποι σκέφτηκαν ότι το τραγούδι ήταν για μία σχέση ή ένα χωρισμό. Δεν είναι.

Όταν ήμουν νεότερη, δεχόμουν εκφοβισμό. Αυτό το τραγούδι βγαίνει από την δουλειά που έχω κάνει για να ξεπεράσω αυτό που μου συνέβη και να πετύχω, ανεξάρτητα από το πώς με μεταχειρίστηκαν. Είμαι χαρούμενη που λέω ότι τα πάω καλά και δεν αισθάνομαι κακά γι’ αυτό. Αυτό το τραγούδι έχει πολύ ύφος και αυτοπεποίθηση που ίσως δεν ήταν τόσο παρόντα στη μουσική που έχω ήδη κυκλοφορήσει.

Αυτό πραγματικά με έκανε να αισθάνομαι πιο δυνατή για να κυκλοφορήσω κάτι που είναι τέτοια δήλωση, τον τρόπο που είναι αυτό το τραγούδι.»

Αναφορικά με το άλμπουμ «Tell Me You Love Me» ως σύνολο, πώς δημιουργήθηκε σε σύγκριση με τις προηγούμενες κυκλοφορίες; Η Demi Lovato μιλάει για την πηγή έμπνευσης.

«Σε αυτό το άλμπουμ, κοίταξα πραγματικά καλλιτέχνες που επηρέασαν εμένα και το στιλ της ερμηνείας μου, καλλιτέχνες όπως η Aretha Franklin, η Christina Aguilera και η Kelly Clarkson. Μεγάλωσα τραγουδώντας Aretha και νομίζω ότι περνά από μέσα λίγο. Άκουγα πολύ Kehlani ενώ έγραφα (τραγούδια), οπότε άντλησα όλες τις επιρροές από καλλιτέχνες που σεβόμουν πραγματικά.

Το ομότιτλο τραγούδι, “Tell Me You Love Me”, είναι ένα τραγούδι που μου ήρθε πριν από περίπου ένα χρόνο. Είναι ένα τραγούδι που αναζητά την επικύρωση έχοντας κάποιον να σου πει ότι σε αγαπά. Ήταν αρκετά ωμό που αισθάνθηκα ότι το άλμπουμ θα μπορούσε να φέρει και το όνομά του.»

Η Demi Lovato κυκλοφόρησε παράλληλα ένα νέο ντοκιμαντέρ στο YouTube, το «Simply Complicated». Ποια ήταν η ανάγκη που την ώθησε να το κάνει;

«Το YouTube είναι μία απίστευτη πλατφόρμα για να προσεγγίσετε τους οπαδούς σου άμεσα. Έχουν κάνει τόσα πολλά για εμένα και την καριέρα μου. Μου επιτρέπει να παίρνω ένα μήνυμα με τον απλούστερο τρόπο.

Με πλησίασαν να κυκλοφορήσω αυτό το ντοκιμαντέρ αποκλειστικά (στο YouTube) και ήταν εύκολη απόφαση. Θέλω οι οπαδοί να είναι σε θέση να αισθάνονται ότι είμαστε όσο το δυνατόν πιο συνδεδεμένοι. Και σε σύγκριση με όλες τις άλλες υπηρεσίες, αυτή είναι η καλύτερη για να το κάνουμε.»

Το ντοκιμαντέρ καλύπτει πολλά προσωπικά θέματα και πολλά που συζητούνται δημόσια.

Η Demi Lovato καλύπτει τον εθισμό, την υγεία, την ψυχική υγεία, την κατάχρηση ουσιών… Πώς επηρεάστηκε προσωπικά μέσα από τη δημοσιοποίηση αυτών των ζητημάτων;

«Ξέρετε, είχα νεύρα όταν το έκανα – και ειδικά όταν κυκλοφόρησε. Πραγματικά ανοίχτηκα πολλά και μοιράστηκα μερικά βαθιά προσωπικά πράγματα. Ένιωσα ότι έκανα επειδή οι οπαδοί μου άξιζαν να γνωρίσουν την αλήθεια.

Στο τελευταίο μου ντοκιμαντέρ, δεν ήμουν τόσο ειλικρινής και έκανα χρήση ναρκωτικών για το μεγαλύτερο μέρος του. Πραγματικά χρειάστηκε κάποια γενναιότητα και κάποιο θάρρος για να τα αποκαλύψω. Χρειάστηκα να έχω μία μη απολογητική στάση σε ό,τι έχω περάσει και περνάω.»

Τι θα ήθελε να πει η Demi Lovato στους ανθρώπους αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα εξάρτησης;

«Ελπίζω ότι θα μπορούσα να τους πω ότι ποτέ δε θα βρουν απαντήσεις στις ουσίες ή στον εθισμό, με οποιονδήποτε τρόπο. Νομίζω ότι ένας από τους σημαντικότερους λόγους που οι άνθρωποι αρχίζουν να τις χρησιμοποιούν είτε εμπλέκονται σε διατροφικές διαταραχές είναι ότι ψάχνουν απάντηση για το ποιοι είναι, την ταυτότητά τους ή την ευτυχία τους.

Αλλά η απάντηση δε βρίσκεται σε μία ουσία, προέρχεται από τον εαυτό σου και πρέπει να μάθεις να τον αγαπάς με έναν αληθινό τρόπο. Πρέπει να μάθεις πώς να περιηγείσαι στα σκαμπανεβάσματα της ζωής χωρίς να χρησιμοποιείς πράγματα που είναι επιβλαβή και τελικά καταλήγετε να σου λένε ψέματα.»

Επιστρέφοντας στο jiu-jitsu, έχει διαπιστώσει η Demi Lovato ότι η εκτέλεση κάτι τόσο σκληρού βοηθά με τον εθισμό και την κατάχρηση ουσιών;

«Εντελώς! Έχοντας κάτι τόσο φυσικό ως διέξοδο είναι ένας πραγματικά υγιής τρόπος για να εργαστείς μέσα από αυτά τα σκληρά σημεία και να απελευθερώσεις την ένταση που δημιουργείται πίσω από αυτά τα ζητήματα. Μπορείς να πας σε ένα γυμναστήριο και να τα αφήσεις όλα εκεί.

Να έχω κάτι τόσο θετικό για να βυθιστώ, ήταν πραγματικά ευεργετικό για μένα. Χτύπησα τους σάκους, έκανα kick-box, αντάλλαζα μπουνιές με κόσμο, κυλιόμουν στο στρώμα.

Μου αρέσει πολύ. Κάνοντας κάτι τόσο δύσκολο βγάζει πραγματικά τον εθισμό από μέσα σου, γιατί δεν υπάρχει χώρος και για τα δύο. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να εργαστείς μέσω του εθισμού, να έχεις κάτι που απαιτεί τόσο μεγάλο μέρος της εστίασης και της ενέργειας σου που πρέπει να το αφήσεις πίσω και να αντεπεξέλθεις.»

Ποιοι είναι καλλιτέχνες που ακούει περισσότερο η Demi Lovato; Εάν ανοίγαμε το Spotify και πηγαίναμε στα πιο αγαπημένα τραγούδια ή καλλιτέχνες, ποιον θα συναντούσαμε;

«Πιθανότατα θα συναντήσετε τους ίδιους καλλιτέχνες τους οποίους άκουγα στον τελευταίο δίσκο. Θα δείτε τη Aretha Franklin, σίγουρα. Εκτός από αυτό, θα βρείτε μερικούς ποπ καλλιτέχνες όπως η Christina [Aguilera] και η Kelly [Clarkson].

Υπάρχει ένας καλλιτέχνης που είναι η ένοχη απόλαυση της Demi Lovato; Ένας μουσικός ή ένα συγκρότημα που δε θέλει κατ’ ανάγκη να γνωρίζουν οι φίλοι της ότι τον αγαπά.

«[γέλια] Υποθέτω ίσως ο Justin Bieber; Δεν ξέρω … θεωρείται εντελώς cool τώρα, οπότε δεν είναι τόσο πολύ για εμένα. Αλλά ναι, αν τραγουδάω στο ντους ή κάτι τέτοιο, μπορεί να είναι η μουσική του.»

Ποιος καλλιτέχνης είναι μύθος για την Demi Lovato και γιατί;

«Αυτό είναι εύκολο: Η Aretha Franklin. Είναι ένας ολοκληρωμένος μύθος. Η ψυχή στη φωνή της είναι απίστευτη. Νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια όλων των εποχών και είναι κάποια που μελετώ τόσο πολύ.

Πολύ τυχαία ιστορία: Πήρα να της μιλήσω στο τηλέφωνο λίγο καιρό πριν, κάτι που ήταν παραπάνω από φοβερό. Ήταν στο σπίτι και είχα την ευκαιρία να μιλήσω μαζί της για λίγο. Το να μιλάω με κάποιον που έχει τέτοιο αντίκτυπο σε εμένα και στην καριέρα μου ήταν πραγματικά ξεχωριστός. Συζητήσαμε μόνο, είχαμε μία μικρή συζήτηση. Πρώτα ανταλλάξαμε μηνύματα, κατόπιν μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Απλώς την ευχαρίστησα για το ποια είναι. [γέλια]»