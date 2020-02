Demi Lovato: Κέρδισε το χειροκρότημα ερμηνεύοντας τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ στο Super Bowl 2020

Συνεχίζεται η θριαμβευτική επάνοδος της Demi Lovato στην ενεργό δράση.

Μία εβδομάδα μετά την εμφάνισή της στη σκηνή των Βραβείων Grammy 2020, όπου παρουσίασε πρώτη φορά το ολοκαίνουργιο τραγούδι της «Anyone», η τραγουδίστρια συμμετείχε στο 54ο Super Bowl, που διεξήχθη στο Μαϊάμι την Κυριακή (02/02).

Η Demi Lovato ερμήνευσε τον εθνικό ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης του αγώνα, κερδίζοντας μαζικό χειροκρότημα από το πλήθος που είχε γεμίσει ασφυκτικά το Hard Rock Stadium.

Φορώντας ένα άσπρο κουστούμι, η 27χρονη Αμερικανίδα ερμήνευσε τον ύμνο προς την «Αστερόεσσα Σημαία» με σεβασμό, δύναμη και πάθος, χωρίς πολλούς χρωματισμούς στην ερμηνεία της.

Δίπλα στην pop star, η Christine Sun Kim μετέφραζε τον εθνικό ύμνο στην αμερικανική νοηματική γλώσσα εκπροσωπώντας την Εθνική Ένωση Κωφών (NAD).

Η εμφάνιση στο Super Bowl ήταν για την Demi Lovato ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Είχε εκφράσει την επιθυμία της ήδη από το 2010, όπως αποκαλύφθηκε από παλαιότερη διαδικτυακή ανάρτησή της που ήρθε ξανά στην επιφάνεια.

«Μια μέρα θα τραγουδήσω τον εθνικό ύμνο σε ένα Super Bowl. Μια μέρα…», είχε γράψει προ δεκαετίας στο Twitter, όταν ήταν ακόμη 17 ετών.

One day, I'm gonna sing the national anthem at a super bowl. Onnnee dayyy….

— Team Demi (@ddlovato) February 7, 2010