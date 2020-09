Demi Lovato: «Η ιστορία μου δεν με καθορίζει»

«Έμαθα ότι έχω ένα παρελθόν με αμφισβητήσιμες επιλογές ή λάθη, όμως συνειδητοποίησα ότι δεν είμαι η ιστορία μου», υπογραμμίζει η Demi Lovato.

Η Demi Lovato έδωσε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο SiriusXM αμέσως μετά την κυκλοφορία της συνεργασίας της με τον Marshmello στο νέο single «OK Not To Be OK».

Η 28χρονη τραγουδίστρια μίλησε για τον αντίκτυπο που είχε η καραντίνα στη σχέση της με τον αρραβωνιαστικό της, τον ηθοποιό Max Ehrich.

«Καταφέραμε να μοιραστούμε αυτό το χρόνο που κανονικά δεν θα τον είχαμε περάσει μαζί. Και αυτό επιτάχυνε τη σχέση μας σε ένα επίπεδο που δεν μπορώ πραγματικά να το εξηγήσω στον κόσμο, όμως η καραντίνα είτε δυναμώνει είτε χαλάει τις σχέσεις. Και πραγματικά το έκανε αυτό», είπε.

Είμαι πραγματικά, πραγματικά ευλογημένη, πραγματικά τυχερή και συνεχίζω να είμαι ευγνώμων κάθε μέρα», συνέχισε.

Όπως τόνισε η τραγουδίστρια, ο Ehrich «είναι ο πρώτος άνθρωπος στη ζωή μου για τον οποίο ήθελα πραγματικά να μαγειρέψω».

Η Demi Lovato αποκάλυψε στη συνέχεια τι έμαθε για τον εαυτό της κατά τη διάρκεια της καραντίνας.

«Έμαθα ότι έχω ένα παρελθόν με αμφισβητήσιμες επιλογές ή λάθη, όμως συνειδητοποίησα αυτή τη χρονιά ότι δεν είμαι η ιστορία μου. Η ιστορία μου δεν με καθορίζει. Και έχω τον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο άλλαξα την πορεία μου, την κατεύθυνση στη ζωή μου», εξήγησε.

«Και δεν είμαι τόσο χάλια όσο νόμιζα ότι ήμουν. Και είναι υπέροχο να καταλήγεις σε αυτό το συμπέρασμα, ειδικά σε περιόδους που πρέπει να αναγκάσεις τον εαυτό σου να βρεθεί σε τέτοια μοναξιά», πρόσθεσε.