Η Demi Lovato κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ «HOLY FVCK»

Ένα άλμπουμ που αναδεικνύει την πολύπλευρη καλλιτεχνική φύση και τη δυναμική ερμηνεία της Demi Lovato.

Η Demi Lovato γυρίζει σελίδα και αποκαλύπτει την πιο hard rock πλευρά της με το όγδοο άλμπουμ της, «HOLY FVCK», που μόλις κυκλοφόρησε.

Το νέο άλμπουμ, το οποίο αποτελείται από 16 τραγούδια, είναι ένα ηχητικό ταξίδι που βασίζεται στις rock και pop-punk ρίζες της Demi Lovato και πραγματοποιεί μια ειλικρινή αλλά και παραστατική αναδρομή στις εμπειρίες της ζωής.

Στο περσινό άλμπουμ «Dancing With The Devil… The Art Of Starting Over» η Demi Lovato ασχολήθηκε με την παρ’ ολίγον θανατηφόρα υπερβολική δόση ναρκωτικών το 2018 και την ανάρρωσή της, τις μάχες της με τη βουλιμία και την εξερεύνηση της σεξουαλικής ταυτότητάς της τα τελευταία χρόνια.

Τώρα, σαν οι δαίμονές της να εξακολουθούν να διεισδύουν στον δρόμο της πιο έντονα από ποτέ, στρέφεται στο hard rock για να τους ξορκίσει καλύτερα.

Το «HOLY FVCK» είναι ένα άλμπουμ στο οποίο η Demi Lovato αποτινάσσει την pop εικόνα της και ξεκινά ένα ταξίδι αντίστασης για να καταλήξει στην αναγέννηση του αληθινού εαυτού της.

Ωστόσο, ανάμεσα στα buzz rock ουρλιαχτά και στα χτυπήματα της κιθάρας υπάρχει αρκετός χώρος για πιο λεπτά συναισθήματα.

Το «Feed» δείχνει ότι με τους «δύο λύκους μέσα της» έχει μάθει να τρέφει την αισιοδοξία έναντι της απαισιοδοξίας. Το «Dead Friends» προσφέρει στα φιλαράκια που έχασε το ροκ αφιέρωμα που τους αξίζει.

Και το «Happy Ending» είναι ένα καταιγιστικό κομμάτι grunge-pop ψυχικής αναζήτησης, όπου η Demi Lovato παραδέχεται ότι «μου λείπουν τα βίτσια μου», ενώ αναφέρει επίσης ότι «οι δαίμονες με καλούν και με κάνουν κομμάτια»

«Ήμουν το πρότυπό σου, δούλεψε για λίγο, αλλά δεν γέμισε το κενό / Θα πεθάνω προσπαθώντας να βρω το ευτυχισμένο μου τέλος;», συλλογίζεται χαρακτηριστικά.

Η Demi Lovato υποδέχεται στο νέο άλμπουμ της ονόματα της όπως ο rock star YUNGBLUD στο «Freak», η indie pop τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Royal & The Serpent στο «Eat Me» και το hard rock συγκρότημα Dead Sara στο «Help Me».

Η 29χρονη τραγουδίστρια έδωσε μία πρόγευση από το hard rock ύφος και τον αυτοβιογραφικό χαρακτήρα του «HOLY FVCK» κυκλοφορώντας το προηγούμενο διάστημα τα singles «Skin Of My Teeth» και «Substance», ενώ αυτήν την εβδομάδα ακολούθησε το «29».

«Η διαδικασία δημιουργίας αυτού του άλμπουμ ήταν η πιο ικανοποιητική μέχρι τώρα και είμαι ευγνώμων στους θαυμαστές και στους συνεργάτες μου που είναι μαζί μου σε αυτό το ταξίδι. Ποτέ δεν ήμουν πιο σίγουρη για τον εαυτό μου και τη μουσική μου, και αυτό το άλμπουμ μιλάει από μόνο του», σχολιάζει η Demi Lovato.

«Προς τους Lovatics μου που ροκάρουν μαζί μου από την αρχή και σε όσους τώρα με ακολουθούν για το ταξίδι, σας ευχαριστώ. Αυτός ο δίσκος είναι για εσάς», προσθέτει.

