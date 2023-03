Η Demi Lovato κυκλοφορεί τη rock εκδοχή του «Heart Attack»

Η Demi Lovato δίνει νέα ζωή στο «Heart Attack» με τον ήχο πού αντικατοπτρίζει την καριέρα της σήμερα.

Η Demi Lovato μοιράζεται τη rock εκδοχή της επιτυχίας της «Heart Attack» για να γιορτάσει την επέτειο των 10 ετών από την κυκλοφορία του πρωτότυπου τραγουδιού.

Το «Heart Attack» κυκλοφόρησε στις 25 Φεβρουαρίου 2013 και ήταν το lead single από το τέταρτο άλμπουμ της, «Demi», που ακολούθησε εκείνη τη χρονιά.

H Demi Lovato μπήκε στο στούντιο και ηχογράφησε ξανά το «Heart Attack» και συμπλήρωσε το τραγούδι με μία ανανεωμένη παραγωγή από τους Warren «Oak» Felder και Mitch Allan, οι οποίοι επιμελήθηκαν την παραγωγή του αρχικού τραγουδιού.

Το «Heart Attack», παρουσιάζει την πάλη της Demi Lovato με τον έρωτα και τον φόβο της να πληγωθεί ξανά. Οι στίχοι του τραγουδιού παρομοιάζουν τα φυσικά και συναισθηματικά συμπτώματα του έρωτα με την «καρδιακή προσβολή».

Το τέσσερις φορές πλατινένιο «Heart Attack», το οποίο θεωρείται ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της Demi Lovato, σημείωσε διεθνής επιτυχία ανεβαίνοντας στην πρώτη δεκάδα σε πολλά charts ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του Billboard Hot 100.

Η rock εκδοχή του «Heart Attack» γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν της Demi Lovato, η οποία αλλάζει τον pop ήχο που την έκανε διάσημη και εξερευνά νέα – αλλά όχι τόσο άγνωστα για εκείνη – μουσικά πεδία.

Η Demi Lovato ευχαρίστησε σε μήνυμά της τους θαυμαστές της για το γεγονός ότι το «Heart Attack» συνεχίζει να είναι αγαπημένο μέχρι σήμερα.

«Είμαι τόσο χαρούμενη που μπορώ να δώσω μία νέα ζωή στο “Heart Attack” με έναν ήχο που αντικατοπτρίζει το πού βρίσκομαι τώρα με τη μουσική μου», ανέφερε.

«Αυτό είναι για τους θαυμαστές που έδειξαν τόση αγάπη στο τραγούδι την τελευταία δεκαετία, σας ευχαριστώ που με ακολουθήσατε!», συνέχισε.

Η Demi Lovato ερμήνευσε για πρώτη φορά μία rock εκδοχή του τραγουδιού κατά τη διάρκεια της περιοδείας της «Holy Fvck Tour» το 2022, η οποία πραγματοποιήθηκε για την προώθηση του ομώνυμου άλμπουμ της.

Στο «Holy Fvck», η Demi Lovato επέστρεψε στις rock και pop-punk ρίζες της με τραγούδια όπως τα «29», «Substance» και «Skin Of My Teeth» και συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως οι YUNGBLUD, Royal & The Serpent και Dead Sara.

Το άλμπουμ έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 σε τρία διαφορετικά charts του Billboard: για τα Top Rock & Alternative Albums, Top Rock Albums και Top Alternative Albums.