Η Demi Lovato φωτογραφίζεται με τον νέο σύντροφό της στο πάρτι για τα γενέθλιά της

Η Demi Lovato δημοσίευσε μερικές χαριτωμένες φωτογραφίες με τον νέο σύντροφό της Jutes (Jordan Lutes) από το πάρτι για τα γενέθλιά της.

Στις φωτογραφίες που ανάρτησε στις ιστορίες του λογαριασμού της στο Instagram, η 30χρονη τραγουδίστρια ποζάρει χαρούμενη με τον αγαπημένο της, ο οποίος είναι επίσης μουσικός, ανάμεσα σε λευκά μπαλόνια με τη φωτογραφία της και την επιγραφή «Demi 30».

Η Demi Lovato φορούσε ένα μαύρο διχτυωτό outfit πάνω από ένα φλογερό κόκκινο φόρεμα και ήταν χαμογελαστή με ασορτί κόκκινα χείλη. «Το μωρό μου» έγραψε σε μία φωτογραφία, ενώ σε μία άλλη φωτογραφία σημείωσε: «Ο καλύτερός μου φίλος».

Στο πάρτι για τα 30α γενέθλια της Demi Lovato παρευρέθηκαν επίσης ο μακροχρόνιος φίλος της τραγουδίστριας, Matthew Scott Montgomery, η συνεργάτιδά της στο «Eat Me», Royal & the Serpent, η Paris Hilton, η Kristen Stewart, η Ashley Benson, η Kaia Gerber και άλλοι.

Demi Lovato and boyfriend Jutes look adorable together at her 30th birthday party. 🤍 pic.twitter.com/1fqGXC68rt

— Pop Crave (@PopCrave) August 25, 2022