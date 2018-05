Το άλμπουμ «Tell Me You Love Me» ανήκει πια στο παρελθόν για την Demi Lovato.

Μπορεί να έχουν περάσει μόνο οκτώ μήνες από την από την κυκλοφορία του τελευταίου δίσκου της Demi Lovato, ωστόσο η Αμερικανίδα τραγουδίστρια φέρεται να ετοιμάζει το επόμενο ολοκληρωμένο βήμα της.

Αμέσως μετά τη συνεργασία με την Christina Aguilera στο «Fall In Line» και τη συμμετοχή στο «Solo» των Clean Bandit, η αστέρας της pop άφησε να εννοηθεί ότι ο κύκλος του «Tell Me You Love Me» έχει κλείσει.

Αφορμή στάθηκε ένα μήνυμα που έγραψε στο Twitter, με τη φράση «You don’t do it for me anymore».

Όπως ήταν λογικό, οι περισσότεροι θεώρησαν ότι αυτό είναι το νέο single της Demi Lovato μέσα από το προηγούμενο άλμπουμ της, αλλά έκαναν λάθος.

You don’t do it for me anymore — Demi Lovato (@ddlovato) May 25, 2018

Η 25χρονη τραγουδίστρια αναγκάστηκε να αναρτήσει ένα καινούριο μήνυμα όπου διευκρίνιζε ότι «δεν είναι αυτό το επόμενο single… είναι απλά η ζωή μου αυτή τη στιγμή», πριν προχωρήσει στη μεγάλη αποκάλυψη.

And no that’s not the next single… just my life right now — Demi Lovato (@ddlovato) May 25, 2018

«Παρεμπιπτόντως δε θα προτιμούσατε όλοι σας να έχετε ΝΕΑ τραγούδια από ένα ΝΕΑ άλμπουμ και να επιλέξετε ένα ΝΕΟ single από εκείνα;», ρώτησε τους ακόλουθους της στο Twitter για να πάρει ανάμικτες αντιδράσεις.

Btw wouldn’t y’all rather have NEW songs from a NEW album and choose a NEW single from that?! — Demi Lovato (@ddlovato) May 25, 2018

Το «Tell Me You Love Me» κυκλοφόρησε στα τέλη του Σεπτεμβρίου 2017 και ήταν μία εξαιρετική δουλειά γεμάτη με υπέροχα τραγούδια. Παρόλο που πρόλαβε οριακά την προθεσμία υποβολής προτάσεων για τα Βραβεία Grammy, τελικά δεν κατάφερε να αποσπάσει μία υποψηφιότητα όπως είχε κάνει και το «Confident» (2015), το οποίο είχε προταθεί για τον τίτλο του «Καλύτερου Pop Vocal Άλμπουμ».

Όσον αφορά την εμπορική πορεία του «Tell Me You Love Me», έκανε ντεμπούτο στο Νο3 του αμερικανικού «Billboard 200» και έγινε χρυσό, έχοντας ξεπεράσει τις 500.000 πωλήσεις. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, από την άλλη, το άλμπουμ έκανε είσοδο στο Νο5, στην υψηλότερη θέση που έχει βρεθεί στην εν λόγω χώρα η Demi Lovato.

Μετά την κυκλοφορία του προπομπού «Sorry Not Sorry», το οποίο αναδείχθηκε στο πιο επιτυχημένο single της τραγουδίστριας στις Ηνωμένες Πολιτείες, η προώθηση του «Tell Me You Love Me» σταμάτησε το Νοέμβριο του 2017 στο ομότιτλο single.

Έκτοτε, η Demi Lovato έχει επιδοθεί σε μία σειρά συνεργασιών:

Συνάντησε τον Luis Fonsi στο «Échame Le Culpa», μοιράστηκε με τον DJ Khaled το «I Believe» για το soundtrack της κινηματογραφικής ταινίας «A Wrinkle In Time», πήρε μέρος στο δισκογραφικό αφιέρωμα στα τραγούδια του Elton John και του στιχουργού Bernei Taupin διασκευάζοντας με τον Q-Tip το «Don’t Go Breaking My Heart», και ακολούθησαν οι δύο πρόσφατες συμπράξεις με την Christina Aguilera και τους Clean Bandit που προαναφέρθηκαν.