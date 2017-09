Σε ασπρόμαυρη αισθητική που τονίζει τη θηλυκότητά της κινείται η φωτογράφηση της Demi Lovato για το επερχόμενο άλμπουμ της.

Η Demi Lovato μοιράζεται τα παρασκήνια και το αποτέλεσμα από τη φωτογράφηση για τη νέα δισκογραφική δουλειά της.

Στις 29 Σεπτεμβρίου, η 25χρονη τραγουδίστρια κυκλοφορεί το έκτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της με γενικό τίτλο «Tell Me You Love Me», έχοντας το σήμα των Safehouse Records (το label που σχημάτισε με τον Nick Jonas και τον μάνατζέρ τους, Phil McIntyre), και Island Records / Universal Music.

Ο δίσκος έρχεται δύο χρόνια μετά το «Confident» που χάρισε στην Αμερικανίδα μία υποψηφιότητα στα 59α Βραβεία Grammy στην κατηγορία του «Best Pop Vocal Album».

Το «Tell Me You Love Me» θα περιέχει δώδεκα τραγούδια στη βασική έκδοση και δεκαπέντε στην deluxe, οι (περισσότεροι) τίτλοι των οποίων δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη στο κοινό.

Η Demi Lovato έφερε το πρώτο άκουσμα από τον καινούριο δίσκο της με το «Sorry Not Sorry», μία απάντηση σε όλους τους επικριτές. Στο ξέφρενο πάρτι που διοργανώθηκε για τις ανάγκες του video clip συμμετείχαν ο Wiz Khalifa, ο Jamie Foxx και η Paris Hilton, συγκεντρώνοντας 8,5 εκατομμύρια προβολές μέσα στις πρώτες 24 ώρες, θέτοντας νέο προσωπικό ρεκόρ για την τραγουδίστρια.

Ταυτόχρονα με την ανακοίνωση του «Tell Me You Love Me», γνωρίσαμε και το ομότιτλο τραγούδι του που εντυπωσιάζει από την πρώτη στιγμή.

Μετρώντας πλέον αντίστροφα, η Demi Lovato μας βάζει στα παρασκήνια της φωτογράφησης για το δίσκο και δίνει στη δημοσιότητα το ερωτικό αποτέλεσμα, που τονίζει τη θηλυκότητά της με ασπρόμαυρη αισθητική.

Εκτός από το «Sorry Not Sorry» και το «Tell Me You Love», ξέρουμε ότι δύο από τα υπόλοιπα τραγούδια του άλμπουμ ονομάζονται «Sexy Dirty Love» και «You Don’t Do It For Me Anymore».

Στην deluxe έκδοση θα συμπεριληφθεί και η πρόσφατη συνάντηση με τον Jax Jones του «You Don’t Know Me» σε ένα single με τον τίτλο «Instruction».