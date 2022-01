Demi Lovato: Έκανε την «κηδεία» της pop μουσικής του

Σε rock ήχους αναμένεται να κινηθεί το Demi Lovato στα τραγούδια που ετοιμάζει.

Το Demi Lovato είπε το «τελευταίο αντίο» στην pop μουσική.

Το 29χρονο αστέρι της μουσικής δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται μαζί με επτά φίλους του, όλοι ντυμένοι στα μαύρα, και περιέγραψε τη συνάντηση ως μια τελετή αποχαιρετισμού του pop ήχου του.

«Μια κηδεία για την pop μουσική μου», έγραψε το Demi Lovato στη λεζάντα.

Ανάμεσα στους συγκεντρωμένους ήταν και ο μάνατζερ Scooter Braun, με τον οποίο συνεργάζεται, με το Demi Lovato να επισημαίνει επίσης με tag στην ανάρτηση και τη δισκογραφική εταιρεία του, Island Records.

Το Demi Lovato δημοσίευσε επίσης στις ιστορίες του λογαριασμού του στο Instagram στιγμιότυπα της παρέας να γελάει και να συζητά παρασκηνιακά, προτού η κάμερα στραφεί στον παραγωγό Oakestra, ο οποίος δούλευε στο στούντιο σε ένα νέο τραγούδι του Lovato με έντονο rock ήχο.

«Ναι, με ωθείς στα άκρα / με ωθείς, μου λες ψέματα», ακούγεται να τραγουδά και να συνεχίζει: «Εδώ είναι τα εισιτήριά σου για το freak show μωρό μου, sci-fi, δες το φρικιό να τρελαίνεται».

Τον Απρίλιο του 2021, το Demi Lovato κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Dancing With The Devil… The Art Of Starting Over», την πρώτη δισκογραφική δουλειά του μετά από τέσσερα χρόνια, το οποίο κινούταν σε pop ήχους.

Το άλμπουμ συνόδευσε τη σειρά ντοκιμαντέρ τεσσάρων επεισοδίων «Demi Lovato: Dancing With The Devil» στην οποία το Lovato μίλησε για πρώτη φορά αποκαλυπτικά για την παρ’ ολίγον θανατηφόρα υπερβολική δόση ναρκωτικών το 2018.

Καθώς αποχαιρετά τον pop ήχο, το Demi Lovato προχώρησε πρόσφατα σε μία ριζική αλλαγή της εμφάνισής του. Τον Δεκέμβριο ξύρισε τα μαλλιά του, επιλέγοντας ένα κομψό buzz cut, ενώ το νέο έτος έκανε στο κεφάλι του ένα τατουάζ με μία αράχνη.