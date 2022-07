Η Demi Lovato είναι «πολύ υπερήφανη» για το νέο άλμπουμ της

«Είναι σίγουρα το καλύτερο άλμπουμ που έχω κάνει μέχρι σήμερα».

Η Demi Lovato είναι υπερήφανη για τα νέα τραγούδια της.

Σε μία ανάρτηση που έκανε στις ιστορίες του λογαριασμού της στο Instagram, η τραγουδίστρια, η οποία έχει δηλώσει non-binary και χρησιμοποιεί τις αντωνυμίες «οι / αυτοί» για τον εαυτό της, μίλησε με ειλικρίνεια στους θαυμαστές της για το επόμενο άλμπουμ της και για όσα συμβολίζει για εκείνη.

«Συγκινούμαι όταν ακούω το νέο άλμπουμ μου επειδή είμαι πολύ υπερήφανη γι’ αυτό. Είναι σίγουρα το καλύτερο που έχω κάνει μέχρι σήμερα και με αντιπροσωπεύει τόσο πολύ, από το πού ξεκίνησα μέχρι το ποια είμαι σήμερα», έγραψε.

«Χθες ανέβασα ένα τραγούδι που ονομάζεται “Happy Ending” και παρόλο που το έγραψα ενώ ήμουν σε μία απίστευτα άσχημη κατάσταση, είμαι τόσο ευγνώμων που δεν βρίσκομαι πια σε αυτή την άσχημη, ψυχρή και μοναχική κατάσταση», συνέχισε.

«Είμαι σίγουρη πως ό,τι κι αν συμβεί στη ζωή μου… το ευτυχισμένο μου τέλος είναι να μην χρειαστεί να ξανακυλήσω στις παλιές συνήθειες», ανέφερε.

Κλείνοντας, η Demi Lovato δήλωσε ότι ανυπομονεί να απολαύσουν οι θαυμαστές της τη νέα δισκογραφική δουλειά της: «Ανυπομονώ να το ακούσουν όλοι. Σας αγαπώ όλους».

Η Demi Lovato ανάρτησε στη συνέχεια ένα βίντεο στο οποίο βρίσκεται στο αυτοκίνητο και ακούει ένα τραγούδι από το νέο άλμπουμ της. Το τραγούδι, το οποίο αναδεικνύει την τέλεια φωνή της, αναφέρει στο ρεφρέν: «Έλα να κάνεις αυτό το μέρος καινούργιο για εμένα βαφτίζοντας την πόλη των αγγέλων».

Το επόμενο άλμπουμ της Demi Lovato θα διαδεχθεί το «Dancing With The Devil… The Art Of Starting Over» που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2021.

Όσον αφορά τον ήχο που αναμένεται να ακολουθήσει στο νέο άλμπουμ της, η Demi Lovato έχει ήδη δώσει κάποια σημαντικά στοιχεία.

Νωρίτερα φέτος, η 29χρονη τραγουδίστρια δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα μία φωτογραφία στην οποία βρίσκεται μαζί με τους συνεργάτες της στο στούντιο ηχογράφησης και είναι όλοι ντυμένοι στα μαύρα, περιγράφοντας τη συνάντηση ως μία τελετή αποχαιρετισμού του pop ήχου τους.

«Μια κηδεία για την pop μουσική μου», σημείωσε στη λεζάντα και εξήγησε λίγο αργότερα τη σημασία της ανάρτησης που συζητήθηκε.

Αφού αποχαιρέτησε την pop, η Demi Lovato αποκάλυψε ότι θα επιστρέψει στο emo-rock, ένα είδος του οποίου είναι λάτρης εδώ και χρόνια.