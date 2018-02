Η Demi Lovato και ο DJ Khaled επισφραγίζουν τη συνεργασία τους επί σκηνής με ένα ολοκαίνουριο τραγούδι.

Η αστέρας της pop συμπράττει με το έμβλημα της hip – hop σε μία σειρά είκοσι συναυλιών στη Βόρεια Αμερική, οι οποίες θα ξεκινήσουν στις 26 Φεβρουαρίου από το Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια και θα καταλήξουν στην Τάμπα της Φλόριντα στις 31 Μαρτίου.

Οι δύο καλλιτέχνες θα μεταφέρουν τη συνύπαρξή τους και σε δισκογραφικό επίπεδο, καθότι θα συμμετάσχουν στο soundtrack της επερχόμενης κινηματογραφικής ταινίας «A Wrinkle in Time» της Disney, που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας της Madeleine L’Engle από το 1962.

Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει η Ava DuVenay, η πρώτη μαύρη γυναίκα που σκηνοθετεί ένα φιλμ ζωντανής δράσης με προϋπολογισμό μεγέθους άνω των εκατό εκατομμυρίων δολαρίων. Το σενάριο υπογράφει η Jennifer Lee (Frozen, Zootopia) και πρωταγωνιστούν ανάμεσα σε άλλους η Oprah Winfrey, η Reese Witherspoon και ο Zach Galifianakis.

Η πρεμιέρα του «A Wrinkle in Time» έχει οριστεί για τις 9 Μαρτίου. Την ίδια ημέρα θα κυκλοφορήσει και το soundtack που θα συνοδεύσει την ταινία. Το άλμπουμ θα γίνει τόπος συνάθροισης κορυφαίων και ανερχόμενων καλλιτεχνών, όπως η Sade, η Sia, η Kehlani, οι Chole x Halle, αλλά και η Demi Lovato με τον DJ Khaled.

Το τραγούδι που θα μοιραστούν η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ο παλαιστινιακής καταγωγής DJ / παραγωγός τιτλοφορείται «I Believe», με την πρώτη να αναρτά ένα απόσπασμα στα κοινωνικά δίκτυα:

Ahhhh!! I'm so excited to finally tell you guys my new song #IBelieve with @djkhaled will be on the soundtrack for Disney's @WrinkleInTime 🙌🏻🙌🏻 See the movie and get the album on March 9th ❤️ pic.twitter.com/ZSe3QGP1FP

— Demi Lovato (@ddlovato) February 20, 2018