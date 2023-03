Demi Lovato: Δίνει rock πινελιά σε μία κλασική pop επιτυχία της

Η Demi Lovato επιστρέφει σε μία κλασική επιτυχία της.

Έχουν περάσει δέκα χρόνια από τότε που η Demi Lovato κυκλοφόρησε τη δυναμική pop επιτυχία «Heart Attack» και τώρα που εξελίσσεται κάνοντας rock μουσική, επανέρχεται στο τραγούδι για να του δώσει μια νέα νότα.

Η Demi Lovato αποκάλυψε μέσα από τους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Instagram ότι η rock εκδοχή του «Heart Attack» πρόκειται να κυκλοφορήσει αυτή την Παρασκευή, 24 Μαρτίου.

««Heart Attack, αλλά κάντε το rock», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, η οποία περιλαμβάνει ένα σύντομο απόσπασμα της νέας εκδοχής του τραγουδιού.

Η τελευταία δισκογραφική δουλειά «Holy Fvck» (2022) της Demi Lovato ήταν μια έντονη αλλαγή στην εικόνα και τον ήχο σε σχέση με το εξομολογητικό άλμπουμ της «Dancing With The Devil… The Art Of Starting Over» που κυκλοφόρησε το 2021.

Το «Holy Fvck», έχοντας ως οδηγό τα singles «Skin of My Teeth», «Substance» και «29», υιοθέτησε έναν πιο rock, ακραίο ήχο. Το άλμπουμ περιλάμβανε συνεργασίες με τους Royal & the Serpent, YUNGBLUD και Dead Sara, ενώ σε επίπεδο παραγωγής και δημιουργίας συνεισέφεραν οι Warren «Oak» Felder και Michael Pollack.

Το «Heart Attack» κυκλοφόρησε στις 25 Φεβρουαρίου 2013 ως το lead single από το τέταρτο άλμπουμ της, «Demi».

Στο μουσικό βίντεο του «Heart Attack», η Demi Lovato εμφανιζόταν σε διάφορες σκηνές να τραγουδά μπροστά σε ένα μαύρο φόντο, φορώντας ένα μαύρο δερμάτινο μπουφάν και να στέκεται μπροστά σε έναν τοίχο που κυριολεκτικά κατέρρεε.

Το βίντεο διάθετε εξ αρχής μια rock αίσθηση, η οποία διέφερε κάπως από τον συνηθισμένο pop ήχο της Demi Lovato.

Το «Heart Attack» σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία, φτάνοντας στην πρώτη δεκάδα σε πολλά charts ανά τον κόσμο, όπως το Billboard Hot 100, το Βρετανικό Singles Chart και το Καναδικό Hot 100. Το «Heart Attack» βοήθησε την Demi Lovato να καθιερωθεί ως σόλο καλλιτέχνιδα και συνεχίζει να είναι αγαπημένο μέχρι σήμερα.