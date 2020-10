Demi Lovato: Στέλνει ηχηρό μήνυμα με το τραγούδι «Commander In Chief»

Ένα επικριτικό μήνυμα της Demi Lovato σε κάθε πολιτικό ηγέτη.

Ενώ η αντίστροφη μέτρηση προς τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ προχωρά, όλο και περισσότεροι καλλιτέχνες εκφέρουν με πυγμή την άποψή τους και προτρέπουν τους Αμερικανούς θαυμαστές τους να ψηφίσουν με συνείδηση.

Σε αυτό το κλίμα, η Demi Lovato παρουσιάζει μια μπαλάντα με έντονη κοινωνική και πολιτική χροιά που φέρει τον τίτλο «Commander In Chief» και κυκλοφορεί από την Island Records / Universal Music.

Παρόλο που το τραγούδι δεν κατονομάζει τον Donald Trump, είναι εμφανές από τον τίτλο και τους στίχους τους ότι αποτελεί ένα επικριτικό μήνυμα στον τωρινό Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ωστόσο θα μπορούσε να εκληφθεί ως μια δριμεία κριτική σε κάθε ηγέτη σε μία περίοδο τόσο ταραγμένη όσο αυτή που διανύουμε.

«Αρχηγέ του κράτους, ειλικρινά, αν έκανα τα πράγματα που κάνετε, δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ. Σοβαρά, ξέρετε την αλήθεια; Βρισκόμαστε σε κατάσταση κρίσης, οι άνθρωποι πεθαίνουν ενώ βάζετε χρήματα στην τσέπη. Αρχηγέ του κράτους, πώς νιώθετε που μπορείτε ακόμα να αναπνέετε;», τραγουδά η Demi Lovato.

Ο πύρινος λόγος της 28χρονης τραγουδίστριας συνεχίζεται.

«Δεν θα τα παρατήσουμε, ετοιμαστείτε για επίθεση, θα είμαστε στους δρόμους όταν θα κρυφτείτε στο καταφύγιο», τονίζει αναφερόμενη στα ρεπορτάζ που μετέδωσαν ότι ο Donald Trump μεταφέρθηκε σε καταφύγιο στις αρχές του περασμένου καλοκαιριού, όταν οι διαδηλώσεις για το θάνατο του George Floyd έφτασαν έξω από τον Λευκό Οίκο.

Η Demi Lovato έχει γράψει το αιχμηρό «Commander In Chief» μαζί με μία δυναμική ομάδα που αποτελείται από τους Julia Michaels, Finneas, Justin Tranter και Eren Cannata.

Η τραγουδίστρια της pop πρόκειται να τραγουδήσει το «Commander In Chief» στα Billboard Music Awards 2020, τα οποία θα πραγματοποιηθούν απόψε το βράδυ.

Πριν δύο εβδομάδες, η Demi Lovato παρουσίασε την μπαλάντα «Still Have Me», στην οποία διοχέτευσε όλα τα συναισθήματα και τις σκέψεις της για τους πρόσφατους τίτλους τέλους στον αρραβώνα της, ενώ πριν από ένα περίπου μήνα συνεργάστηκε με τον Marshmello στο νέο single «OK Not To Be OK».