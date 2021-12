Demi Lovato: Aπέχει ολοκληρωτικά και δεν καταναλώνει «με μέτρο» ουσίες και αλκοόλ

«Η νηφαλιότητα είναι ο μόνος τρόπος για να είσαι νηφάλιος».

Το Demi Lovato ανακοίνωσε μέσω των κοινωνικών δικτύων ότι πλέον απέχει ολοκληρωτικά και δεν καταναλώνει «με μέτρο» ουσίες και αλκοόλ.

«Δεν υποστηρίζω πλέον τον τρόπο ζωής του “California Sober”. Η νηφαλιότητα είναι ο μόνος τρόπος για να είσαι νηφάλιος», έγραψε σε ανάρτηση στις ιστορίες του λογαριασμού του στο Instagram.

Το Demi Lovato ανέφερε ότι είναι «California Sober» (Νηφάλιος από την Καλιφόρνια) σε ένα τραγούδι με τον ίδιο τίτλο στο άλμπουμ του «Dancing With the Devil… The Art of Starting Over», το οποίο αναφέρεται στον τρόπο ζωής που επιτρέπει κατανάλωση αλκοόλ και μαριχουάνας με μέτρο και αποφεύγει τα σκληρά ναρκωτικά.

Στη σειρά ντοκιμαντέρ «Dancing With The Devil» του YouTube Originals, το Demi Lovato μίλησε για την πορεία του προς την ανάρρωση μετά από μια παρ’ ολίγον θανατηφόρα υπερβολική δόση το 2018 και εξομολογήθηκε ότι ένιωσε τεράστια πίεση να γίνει «πρότυπο νηφαλιότητας».

Ενώ το Demi Lovato δήλωσε στο ντοκιμαντέρ ότι η ανάρρωση δεν έχει μόνο μία «λύση που ταιριάζει σε όλους», η Lala Kent υποστήριξε τον Ιούλιο ότι ο τρόπος ζωής «California Sober» ήταν «εξαιρετικά προσβλητικός» για τους άλλους ανθρώπους που προσπαθούν να αναρρώσουν.

Κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου του podcast «Behind the Velvet Rope» του David Yontef, το μοντέλο και σταρ του ριάλιτι «Vanderpump Rules» αποκάλυψε ότι είναι νηφάλια από τον Οκτώβριο του 2018 και ότι είναι αντίθετη με την ιδέα του «California Sober».

«Υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που έχουν δουλέψει σκληρά για να μην βγάλουν ποτέ τον εαυτό τους από την πραγματικότητα και να μην βάλουν ποτέ τον εαυτό τους σε μια τροποποιημένη κατάσταση. Όταν είναι κρυωμένοι, δεν παίρνουν κανένα φάρμακο. Οπότε το να λες ότι είσαι “νηφάλιος από την Καλιφόρνια” είναι εξαιρετικά προσβλητικό, νομίζω», είπε και συνέχισε περιγράφοντας ότι: «Δεν είναι πραγματικό. Δεν είσαι νηφάλιος. Αν πίνεις και καπνίζεις μαριχουάνα, δεν είσαι νηφάλιος».

Το Demi Lovato εξήγησε ότι τελικά επέλεξε τον καλύτερο δρόμο με τη βοήθεια του διαχειριστή περιστατικών απεξάρτησης Charles Cook, ο οποίος του επέτρεψε τη μαριχουάνα και το κρασί και του απαγόρευσε το αλκοόλ και τα σκληρά ναρκωτικά.

Ο Elton John, ο οποίος συμπλήρωσε 30 χρόνια νηφαλιότητας το περασμένο καλοκαίρι και δήλωσε στο ντοκιμαντέρ «Dancing With The Devil» ότι ελπίζει το Lovato να βιώσει τα «πιο απίστευτα πράγματα» στη ζωή όσο βρίσκεται σε ανάρρωση, δήλωσε ότι το μέτρο του «California Sober» δεν λειτουργεί.