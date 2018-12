«Φρένο» στην παραφιλολογία βάζει η Demi Lovato.

Η Demi Lovato επέστρεψε στο Twitter για εξαπολύσει τα βέλη της εναντίον των ανυπόστατων δημοσιευμάτων που γράφονται για την πορεία της υγείας της.

Τέσσερις μήνες μετά την υπερβολική δόση ουσιών που έβαλε σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή της, στα τέλη Ιουλίου, η τραγουδίστρια έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα απεξάρτησης και έχει επανέλθει στους ρυθμούς της καθημερινότητας. Περνά χρόνο με συγγενείς και φίλους και δίνει έμφαση στην προσωπική ευεξία της.

«Λατρεύω τους οπαδούς μου και μισώ τα tabloids. Μην πιστεύετε ό,τι διαβάζετε. Ο κόσμος κυριολεκτικά θα επινοήσει πράγματα για να πουλήσει μία ιστορία. Άρρωστο», έγραψε στο Twitter η 26χρονη Αμερικανίδα.

I love my fans, and hate tabloids. Don’t believe what you read. People will literally make up stuff to sell a story. Sickening. — Demi Lovato (@ddlovato) December 22, 2018

«Αν αισθάνομαι ότι ο κόσμος πρέπει να ξέρει κάτι, θα του το πω η ίδια. Διαφορετικά ας σταματήσουν να γράφουν για την ανάρρωσή μου, επειδή δεν είναι δική τους δουλειά αλλά δική μου. Είμαι νηφάλια και ευγνώμων που είμαι ζωντανή και φροντίζω τον εαυτό μου», υπογράμμισε.

If I feel like the world needs to know something, I will tell them MYSELF. Otherwise people stop writing about my recovery, because it’s no one’s business but mine. I am sober and grateful to be alive and taking care of ME ✌🏼 — Demi Lovato (@ddlovato) December 22, 2018

Η Demi Lovato συνέχισε:

«Μία ημέρα θα πω στον κόσμο τι ακριβώς συνέβη, γιατί συνέβη και πώς είναι η ζωή μου σήμερα… αλλά μέχρι να είμαι έτοιμη να το μοιραστώ με τον κόσμο, παρακαλώ σταματήστε να είστε αδιάκριτοι και να επινοείτε βλακείες για τις οποίες δεν ξέρετε τίποτα. Χρειάζομαι ακόμα χώρο και χρόνο για να θεραπευθώ.»

Someday I’ll tell the world what exactly happened, why it happened and what my life is like today.. but until I’m ready to share that with people please stop prying and making up shit that you know nothing about. I still need space and time to heal.. — Demi Lovato (@ddlovato) December 22, 2018

«Οποιαδήποτε “πηγή” εκεί έξω είναι πρόθυμη να μιλήσει και να πουλήσει ιστορίες σε blogs και tabloids για τη ζωή μου, δεν είναι στην πραγματικότητα μέρος της ζωής, επειδή οι περισσότερες από τις βλακείες που βλέπω είναι τόσο ανακριβής. Οι “πηγές” σας κάνουν λάθος», σημείωσε.

Any “source” out there that is willing to talk and sell stories to blogs and tabloids about my life isn’t actually a part of my life because most of the shit I see is soooooo inaccurate. So newsflash: your “sources” are wrong. — Demi Lovato (@ddlovato) December 22, 2018

Αν και δεν είναι σαφές σε ποια δημοσιεύματα αναφέρεται η Demi Lovato, το «Buzzfeed» θεωρεί ότι σχετίζονται με τις επαφές της με τον Henry Levy, μαζί με τον οποίο την έχουν απαθανατίσει οι παπαράτσι.

«Θα ήθελα πολύ να ξεκαθαρίσω όλες τις φήμες εκεί έξω, αλλά κυριολεκτικά δεν οφείλω τίποτα σε κανένα, έτσι δεν πρόκειται να το κάνω», ανέφερε.

«Όλοι οι οπαδοί μου πρέπει να γνωρίζουν ότι δουλεύω σκληρά για τον εαυτό μου, είμαι χαρούμενη, “καθαρή” και είμαι πολύ ευγνώμων για την υποστήριξή τους.»