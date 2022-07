Demi Lovato: «Ανησυχώ για την έλλειψη ανθρώπινης σύνδεσης στον σύγχρονο κόσμο»

«Νιώθω ότι ζούμε σε έναν κόσμο που δεν έχει τόσο πολύ βάθος».

Η Demi Lovato ανησυχεί για το γεγονός ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αντικαθιστούν την πραγματική «ανθρώπινη επαφή» στη σύγχρονη κοινωνία.

Αναφερόμενη στην έμπνευση του νέου single της «Substance» σε μία συνέντευξη για το «Check In του Audacy», η Demi Lovato, η οποία έχει δηλώσει non-binary, ανέφερε ότι έχει προβληματιστεί έντονα για τον αντίκτυπο της τεχνολογίας στις σημερινές σχέσεις.

«Περάσαμε πολύ ωραία γράφοντας αυτό το τραγούδι. Νιώθω ότι ζούμε σε έναν κόσμο που δεν έχει τόσο πολύ βάθος. Δεν έχει ανθρώπινη σύνδεση. Όλοι συνδεόμαστε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης», είπε.

«Δεν θα δούμε έναν φίλο για τρία χρόνια, αλλά θα μιλάμε συνέχεια στα social media. Αυτή η ανθρώπινη σύνδεση είναι αυτό που μας λείπει. Το περιεχόμενο που παρακολουθούμε είναι όπως η φτηνή ριάλιτι τηλεόραση. Πού είναι το βάθος σε αυτόν τον κόσμο;», σχολίασε.

Το «Substance» θα περιλαμβάνεται στο επερχόμενο όγδοο άλμπουμ της Demi Lovato με τίτλο «Holy Fvck».

Η 29χρονη τραγουδίστρια οι θαυμαστές της θα ακούσουν στο «Holy Fvck» έναν εντελώς διαφορετικό ήχο σε σύγκριση με το άλμπουμ της «Dancing with the Devil… the Art of Starting Over» που κυκλοφόρησε το 2021, κατά τη διάρκεια μίας εποχής που πάλευε με την ψυχική υγεία της και να μείνει μακριά από τις ουσίες.

«Είμαι πραγματικά υπερήφανη για το πώς διαφοροποιείται αυτό το άλμπουμ. Και όταν σκέφτομαι το τελευταίο άλμπουμ που έκανα, δεν είναι ότι δεν είμαι υπερήφανη γι’ αυτό, απλά δεν ξέρω ποιος ήταν εκείνος ο άνθρωπος», παραδέχτηκε.

«Υπάρχουν τραγούδια εκεί μέσα για τα οποία είμαι πολύ υπερήφανη, αλλά υπάρχουν και τραγούδια εκεί μέσα για τα οποία λέω “δεν ξέρω αυτό το άτομο”», συνέχισε.

«Νομίζω ότι πραγματικά πάλευα να βρω την ταυτότητά μου ως καλλιτέχνης, ως άτομο, και τώρα, ξεκινώντας αυτό το άλμπουμ με καθαρό μυαλό, ήμουν συγκεντρωμένη. Μπόρεσα να γράψω για αυτά που ήταν σημαντικά για εμένα χωρίς να είμαι θολωμένη από τις ουσίες», εξήγησε.

«Έτσι, αισθάνομαι πιο σίγουρη για τον εαυτό μου ως άτομο, ως καλλιτέχνης, και γι’ αυτό νομίζω ότι αυτή η δουλειά θα είναι αυτή για την οποία θα είμαι πιο υπερήφανη», τόνισε.

Το νέο άλμπουμ «Holy Fvck» της Demi Lovato θα κυκλοφορήσει στις 19 Αυγούστου.