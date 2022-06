Η Demi Lovato ανακοινώνει το νέο άλμπουμ «Holy Fvck»

Η Demi Lovato επιστρέφει στις rock και pop-punk ρίζες της.

Η Demi Lovato ανακοινώνει ότι το νέο άλμπουμ της θα έχει τον τίτλο «Holy Fvck» και ότι θα κυκλοφορήσει στις 19 Αυγούστου από την Island Records.

Το άλμπουμ, το οποίο αποτελείται από 16 τραγούδια, είναι ένα ηχητικό ταξίδι που στηρίζεται στις rock και pop-punk ρίζες της Demi Lovato και πραγματοποιεί μια ειλικρινή αλλά και γλαφυρή αναδρομή στις εμπειρίες της ζωής.

Το ύφος του άλμπουμ αντανακλάται στο εξώφυλλο όπου η Demi Lovato εμφανίζεται δεμένη με μαύρες ζώνες, φορώντας ένα κόκκινο δερμάτινο κορμάκι, πάνω σε ένα στρώμα σε σχήμα σταυρού, με φόντο ένα κόκκινο δάπεδο.

«Η διαδικασία δημιουργίας αυτού του άλμπουμ ήταν η πιο ικανοποιητική μέχρι τώρα και είμαι ευγνώμων στους θαυμαστές και στους συνεργάτες μου που είναι μαζί μου σε αυτό το ταξίδι. Ποτέ δεν ήμουν πιο σίγουρη για τον εαυτό μου και τη μουσική μου, και αυτό το άλμπουμ μιλάει από μόνο του», σχολιάζει η Demi Lovato.

«Προς τους Lovatics μου που ροκάρουν μαζί μου από την αρχή και σε όσους τώρα με ακολουθούν για το ταξίδι, σας ευχαριστώ. Αυτός ο δίσκος είναι για εσάς», προσθέτει.

Το πολυαναμενόμενο lead single του άλμπουμ, «Skin Of My Teeth», θα κυκλοφορήσει αυτή την Παρασκευή, 10 Ιουνίου, μαζί με το music video που το ντύνει με εικόνα.

Πρόκειται για ένα τραγούδι με rock στοιχεία που αναδεικνύει την πολύπλευρη καλλιτεχνική φύση και τη δυναμική ερμηνεία της Demi Lovato. Το τραγούδι υπογράφουν οι Lovato, Alex Niceforo, Keith Sorrells, Laura Veltz και Aaron Puckett (lil aaron), ενώ την παραγωγή του ανέλαβε ο Warren Felder (OAK).

Τις τελευταίες εβδομάδες η Demi Lovato έχει προετοιμάσει το έδαφος για το «Skin Of My Teeth», δημοσιεύοντας, μεταξύ άλλων, το εξώφυλλο μίας εφημερίδας με ημερομηνία την ημερομηνία κυκλοφορίας του single, στην οποία παρατηρούνται οι τίτλοι: «Η Demi βγαίνει ξανά από το κέντρο αποτοξίνωσης!» και «Η Demi Lovato, 29 ετών, εθεάθη με μία μυστηριώδη ουσία στην πόλη των αγγέλων».

«Εκνευρίζω τους ανθρώπους ζώντας όπως θέλω. Και είμαι εντάξει με αυτό», ανέφερε η Demi Lovato στο TikTok.

Το «Holy Fvck» θα διαδεχθεί για την Demi Lovato το έβδομο άλμπουμ της, «Dancing With The Devil… The Art Of Starting Over», το οποίο έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Album Sales Chart του Billboard και στο Νο. 2 του Billboard 200 μετά την κυκλοφορία του τον Απρίλιο του 2021.