Για την Demi Lovato προέχει αυτή η στιγμή η αποκατάσταση της υγείας της.

Η Demi Lovato ακυρώνει το υπόλοιπο της περιοδείας της προκειμένου να επικεντρωθεί στην απεξάρτηση από τις ουσίες.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια είχε πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος της περιοδείας «Tell Me You Love Me World Tour», με 43 συναυλίες σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Ευρώπη, πριν την νοσηλεία της και την περιπέτεια της υγείας της ύστερα από τη χρήση υπερβολικής δόσης ουσιών.

Το Σεπτέμβριο και το Νοέμβριο, η Demi Lovato επρόκειτο να συνεχίσει την περιοδεία της με συναυλίες στην Κεντρική και Λατινική Αμερική, κάνοντας 12 στάσεις σε Μεξικό, Χιλή, Αργεντινή και Βραζιλία, όπου θα έπεφτε η αυλαία.

Την Πέμπτη 9 Αυγούστου ανακοινώθηκε ότι οι συγκεκριμένες συναυλίες ματαιώνονται.

Τις προηγούμενες ημέρες, η Demi Lovato πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο του Λος Άντζελες στο οποίο νοσηλευόταν για σχεδόν δύο εβδομάδες και μεταφέρθηκε κατευθείαν σε κέντρο απεξάρτησης, με τη σύμφωνη γνώμη της, όπου θα παραμείνει «για μία μακρά περίοδο».

Η τοποθεσία του κέντρου απεξάρτησης, στο οποίο μετέβη η pop star, δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

«Δυστυχώς, η Demi Lovato έχει ακυρώσει τις επερχόμενες συναυλίες για το “Tell Me You Love Me World Tour” καθώς επικεντρώνεται στην ανάρρωσή της», επιβεβαίωσε η διοργανώτρια εταιρεία Live Nation, ενώ εύχεται στην τραγουδίστρια «τα καλύτερα για τώρα και για το μέλλον».

Σε ένα μήνυμα που ανάρτησε στο Instagram την Κυριακή 5 Αυγούστου, η 25χρονη Αμερικανίδα έδωσε την υπόσχεση ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται ώστε να απεξαρτηθεί από τις ουσίες.